Lamine Yamal rompió el silencio: nombró a la figura del Mundial y dijo que Francia no es más que España + Agregar ámbito en









La figura de España habló antes de jugar los 16avos de final y dejó varias frases contundentes sobre el Mundial 2026.

Lamine Yamal rompió el silencio: nombró a la figura del Mundial y dijo que Francia no es más que España

La estrella de la Selección de España y el Barcelona, Lamine Yamal, eligió a Vinicius por encima de Lionel Messi al ser consultado quién lo sorprendió más en este Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

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Yamal brindó una entrevista a un medio español donde le consultaron qué jugadores, por desempeño en el Mundial, le gustaban o le sorprendían.

El delantero respondió "Voy a cambiar, no voy a decir Messi", a lo que terminó eligiendo a una de las estrellas de la selección de Brasil: "Vinicius Jr. me está gustando mucho", aunque no se quedó con la primera opinión sobre el argentino: "Pero obviamente Messi".

También se expresó con respecto a las selecciones favoritas en la Copa Mundial: "Yo creo que no hay ninguna selección a la que digas 'esta es imposible de ganarle', no pongo a ninguna por encima de otra". La repregunta fue: ¿Francia? "No nos ha ganado, no puede ser mejor que nosotros", en relación a la Eurocopa 2024; además agregó que "lo de la fase de grupos no cuenta, el Mundial empieza ahora, mira Alemania".

Lamine Yamal, en directo en @partidazocope



"Francia no está mejor que España, no nos han ganado, no pueden ser mejores"



"El Mundial empieza ahora, no hay ninguna favorita"



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/DQT2duJqMy — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 30, 2026 A su vez, señaló cómo se siente, cómo está el juego de España y cuál es la importancia en el Mundial: "Lo importante más que nunca es ganar, obvio que hay que mejorar en el juego pero es preferible jugar mal como Paraguay y estar contentos; prefiero ganar y pasar de ronda".

Para cerrar, afirmó sobre su estado físico: "Estoy bien, al 80 o 90% y subiendo, me tengo que curar aún, pero el próximo partido puedo jugar 90 minutos".

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