Lammens fulminó a Moretti por la desastrosa gestión en San Lorenzo: "Siempre fuiste un arrastrado, un cobarde y un ladrón"







Se viralizaron los mensajes enviados, con duros cuestionamientos al actual presidente del club.

Marcelo Moretti y Matías Lammens.

La crisis dirigencial que atraviesa la gestión de Marcelo Moretti en San Lorenzo escala todas las semanas, y los problemas institucionales dejan en jaque al presidente del club, a pesar del oxígeno que consiguió por las dos victorias consecutivas del equipo, que le permitieron dejar los últimos puestos de la tabla de posiciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de las salidas traumáticas de Rubén Darío Insúa, del corrimiento de Néstor Ortigoza del fútbol para ser reemplazado por un funcionario de Federico Sturzenegger que amaga con impulsar las SAD, se sumaron los duros mensajes que vía Whatsapp le envió Matías Lammens, expresidente y clave en la gestión desde 2012 hasta 2023.

El actual legislador porteño se despachó contra Moretti por las constantes alusiones de este último a la supuesta "herencia" recibida. "Siempre fuiste un arrastrado, un cobarde y un ladrón. Siempre. Por eso siempre te quise lejos y esa fue una de mis grandes diferencias con Tinelli, que insistía en tenerte cerca para que 'no rompieras las pelotas'. Sabés perfectamente que soy una persona absolutamente honesta y que en San Lorenzo no solo no toque un peso sino que puse de mi bolsillo. Lo sabés y te consta. Te crees que hacer política es ensuciar a los demás y no tenés ni la más puta idea de que hay que hacer con el club. Te lo pusiste de sombrero en 8 meses porque además de mentiroso sos un incapaz, un mediocre y un ladrón", se lee en los mensajes que se viralizaron y que no fueron respondidos por Moretti.

"Vendiste por 17 millones de dólares a jugadores que habíamos dejado nosotros, esa no es la herencia? En febrero cobraste 3.5 MM de la Libertadores. Más de 20 millones en 6 meses. Y llorás por pagar inhibiciones por 5. Además de mala persona sos incompetente. Y un mitómano al que no le cree nadie", dice otro fragmento del texto. "Trajiste refuerzos de 27 años para la reserva, un jugador de la C, pusiste una cervecería en Inferiores, falsificaste documentos, pagaste con cosas del club tus compromisos de campaña, trajiste a Bruera que es un escándalo. Todo esto lo hiciste porque sos un delincuente, pero además un tremendo imbécil", sigue Lammens en sus mensajes de furia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/frenesiazulg/status/1830791341938192714&partner=&hide_thread=false A que va el tw del presidente como indirecta...a esto que le mando el vinero pic.twitter.com/FLFfBBgO2b — Frenesi Azulgrana (@frenesiazulg) September 3, 2024 "Fuiste parte (Y YO NO) de todas las contrataciones ruinosas que yo llegué para arreglar en 2021: Torito Rodríguez, Gordillo, Donatti, Trayanski, Melano. Y ahora me mencionás diciendo que dejé inhibiciones para que no se hagan los mercados de pases. Lo único que te interesó siempre, aparecer en los mercados de pases a ver si mordías algo. Desaparecías el resto del año. Lo echaste a Insua porque decías que era mi amigo, ensuciaste a Ortigoza y ahora te querés cargar a Pipí. A todos los ídolos del club. Ellos te desprecian, como también lo hace el plantel actual y el resto de tu CD", prosigue. Y añade: "No me rompas más las pelotas, Moretti. Goberná, hacé. Tu gestión es la peor que recuerdo. Aunque sigas echándonos la culpa, te la vas a poner porque sos un idiota, así que recalculá la estrategia por el bien de San Lorenzo. Y te digo una cosa más… no vaya a ser cosa que estés haciendo este desastre en connivencia con el Gobierno para que intervengan y termine en SAD, porque te juro que te vas a arrepentir toda la vida. Vos por plata sos capaz de cualquier cosa, no me asombraría". Para concluir: "Para mí de verdad San Lorenzo es mi viejo y mi familia. Vos a tu papá lo estafaste y te hizo juicio, así que las cosas se van aclarando. Cuando quieras nos encontramos y te digo todo esto en la cara. A mi me encantaría, pero vos siempre fuiste tremendo cagón".