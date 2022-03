Lanús no puede despegar y Colón sigue firme arriba

El "Granate" se puso en ventaja a los 30 minutos con un certero cabezazo de Matías Pérez después de un tiro libre ejecutado a la perfección por Ignacio Malcorra, y le bastó para irse al descanso con la necesaria victoria parcial en un duelo parejo.

No obstante, el conjunto santafesino llegó al empate a los 9 minutos del complemento con un tanto de Lucas Beltrán que potenció al equipo dirigido por Julio César Falcioni, que tuvo serias chances de quedarse con la victoria.

#CopaBinance | Fecha 6 | resumen de Lanús - Colón

Pese a que las aproximaciones más claras las tuvo el visitante, la falta de efectividad benefició a Lanús y le permitió quedarse con un punto, aunque sigue sin poder cortar una racha adversa de cuatro encuentros sin triunfos.

Con este resultado, los conducidos por Jorge Almirón acumulan 6 unidades, producto de un triunfo, dos caídas y tres igualdades, al tiempo que el próximo rival será Banfield en la fecha de clásicos.

Colón, por su parte, se ubica como escolta del líder Estudiantes de La Plata con 11 puntos, en la antesala del duelo con Unión de la séptima jornada.

Síntesis del partido

Lanús: Fernando Monetti; Braian Aguirre, Matías Pérez, Kevin Lomónaco, Alexandro Bernabei; Tomás Belmonte, Facundo Pérez, Nicolás Pasquini, Ignacio Malcorra; José Manuel López y José Sand. DT: Jorge Almirón.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Eric Meza, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Andrew Teuten; Luis Rodríguez y Lucas Beltrán. DT: Julio Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 30m. Matías Pérez (L).

Goles en el segundo tiempo: 9m. Lucas Beltrán (C).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Leonel Di Plácido por Facundo Pérez (L); 23m. José Sand por Alexandro Bernabei (L) y Maximiliano González por Braian Aguirre (L); 24m. Joaquín Novillo por Andrew Teuten (C); 28m. Facundo Farías por Lucas Beltrán (C) y Ramón Ábila por Luis Rodríguez (C); 40m. Franco Orozco por Ignacio Malcorra (L) y Mateo Sanabria por Lautaro Acosta (L).

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Diego Abal.