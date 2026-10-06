Las imágenes de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

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El Monumental recibe al capitán para su último partido con la camiseta albiceleste ante Benín. Las fotos de una jornada de homenajes, música y emoción.

Lionel Messi se despide esta noche de la Selección argentina. Mariano Fuchila

Lionel Messi se despide de la Selección argentina este martes en el estadio Monumental, en una jornada de homenajes que tiene como cierre el amistoso frente a Benín. El encuentro marca el final de su recorrido con la camiseta albiceleste, después de más de dos décadas.

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La celebración combina fútbol, música y reconocimientos al capitán que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024. Los hinchas acompañan una jornada dedicada a repasar su trayectoria y agradecer sus conquistas con el seleccionado.

El partido frente a Benín comenzará a las 20 y, una vez terminado, dará paso al homenaje final a Messi. Los futbolistas se reunirán en el centro del campo del Monumental para una celebración que también contará con la participación de distintos artistas. En la previa, la AFA difundió un video emotivo que repasó su trayectoria y destacó su legado más allá de los goles y los títulos. “Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno, capitán”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

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