Despedida de Messi de la Selección argentina: el plantel llegó al Estadio Monumental + Agregar ámbito en









Una noche inolvidable para los hinchas de la Albiceleste y del fútbol: el último partido de Lionel Messi con la celeste y blanca, con entradas totalmente agotadas.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina desde adentro: el plantel está cada vez más cerca del Estadio Monumental.

El Estadio Monumental se prepara para ser el escenario de una jornada que quedará en la historia del fútbol mundial. Hoy, martes 6 de octubre, Lionel Messi saldrá al campo de juego para disputar su encuentro de despedida con la camiseta de la Selección argentina frente a Benín, dando cierre a una etapa inolvidable para millones.

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Hace tan solo unos minutos, la Albiceleste llegó a las instalaciones de la cancha de River y se preparan para hacer la entrada en calor de una noche memorable. Mientras eran escoltados por decenas de policías en moto, varios fanáticos atravesaron la autopista General Paz para tener un último contacto con el capitán antes del partido de despedida.

Vestuario preparado para Messi. La formación de Argentina contra Benín El equipo plasmará la idea original del pujatense durante el Mundial 2026, aunque contará con un cambio de fuerza mayor en la zona defensiva por la suspensión de Nahuel Molina, tras los incidentes en la final contra España, y la no citación de Gonzalo Montiel. Con esta situación por delante, Agustín Giay será el lateral derecho en esta jornada.

En relación con los últimos dos amistosos, frente a Bolivia y Burkina Faso, habrá dos cambios en la defensa. Lisandro Martínez y Facundo Medina estarán en el banco de suplentes, mientras que Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico los reemplazarán. Además, Cristian Romero y Emiliano Martínez continuarán siendo titulares.

Cristian "Cuti" Romero le devolverá la cinta de capitán a Lionel Messi. Apuntando en la zona del mediocampo, dos jugadores saldrán del 11 inicial respecto a los amistosos anteriores de la fecha FIFA. Gianluca Prestianni y Nicolás Paz agarrarán la pechera en el banco de suplentes. En su lugar ingresarán dos que no estuvieron presentes en ninguno de los anteriores cotejos: Rodrigo De Paul, para completar la mitad de la cancha junto a Alexis Mac Allister y a Enzo Fernandez, y Lionel Messi, quien se posicionará unos metros más adelante.

Por último, el ataque continuará con el proyecto a futuro de Scaloni de unir a sus dos delanteros centros por excelencia como titulares. Tanto Lautaro Martínez como Julián Álvarez serán titulares y repetirán dupla por tercera vez en este parón por selecciones. Lautaro y Julián, la nueva dupla predefinida para el ataque. X.com Una vez pasado en limpio, con un parado táctico de 4-3-1-2, los 11 de Scaloni serán: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Los jugadores que se replantearán su futuro después de esta fecha FIFA Además del último partido de Messi, el otro jugador que ya confirmó que también va a despedirse de la celeste y blanca es Nicolás Otamendi, quien había anunciado su decisión en la previa del Mundial 2026, pero aprovechó la ceremonia del capitán para estar presente por última vez. La Selección, por última vez reunida de la mano de Messi. Por otro lado, los dos jugadores que tienen su continuidad en vilo son Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico. Este último fue consultado por si seguía y dijo: “Estoy en la última etapa en la Selección argentina”, aunque su retiro todavía es desconocido. Al igual que el del jugador del Inter Miami, quien todavía no se expresó al respecto.