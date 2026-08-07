De cara al torneo, que se llevará a cabo entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica, conocé todos los detalles de la rama masculina y femenina.

Mundial de Hockey 2026: quiénes serán los rivales de Los Leones y Las Leonas

Las selecciones argentinas masculina y femenina de hockey, también conocidas como Los Leones y Las Leonas , participarán en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Países Bajos y Bélgica y que comenzará en solo 10 días.

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Las ciudades elegidas para ser sedes del torneo fueron las de Amstelveen en Países Bajos , mientras que por el lado de Bélgica se jugará en Wavre.

Los Leones , que tienen como mejor resultado histórico la medalla de bronce conseguida en La Haya 2014 , integrarán el Grupo A, donde se enfrentarán con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón .

El estreno de los jugadores argentino será el 16 de agosto , cuando se enfrenten con Japón a partir de las 14 (hora de Argentina).

Solo dos días después, tendrán un durísimo compromiso ante Países Bajos , en un encuentro que está programado para las 13, mientras que cerrarán su participación en la fase de grupos el 20 de agosto cuando se midan con Nueva Zelanda a las 7:30 de la mañana.

Los dos primeros de cada grupo conseguirán la clasificación a la segunda fase.

Las Leonas, por su parte, son una de las grandes potencias en el hockey femenino, ya que tomaron la grata costumbre de conseguir medallas en los Juegos Olímpicos, mientras que en 2002 y 2010 hicieron historia al consagrarse campeonas mundiales.

El combinado femenino, que en el último Mundial fue subcampeón, integrará el Grupo B, donde se enfrentará con Estados Unidos, Alemania y Escocia.

Su estreno será el 15 de agosto a las 12:30 del mediodía ante Estados Unidos, mientras que solo dos días después enfrentarán a Alemania a las 12 también del mediodía.

Finalmente, cerrarán la fase de grupos el 19 de agosto con el partido ante Escocia, que será a las 6 de la mañana.

Al igual que en la rama masculina, los dos mejores de cada grupo conseguirán la clasificación a la segunda fase.

El cronograma y horarios de Los Leones en el Mundial 2026

Vs. Japón el 16 de agosto a las 14

Vs. Países Bajos el 18 de agosto a las 13

Vs. Nueva Zelanda el 20 de agosto a las 7:30

El cronograma y horarios de Las Leonas en el Mundial 2026