LeBron James y Drake invierten en el PGA Tour

Un gran avance se produjo en enero pasado, cuando se anunció que Strategic Sports Group (SSG) inyectarìa hasta u$s 3.000 millones en el PGA Tour Enterprises, una nueva entidad en la que casi 200 jugadores del PGA Tour tendrán acciones.

Ahora, The New York Times dio más detalles de aquella operación, desvelando dos nombres de celebridades que también decidieron apostar económicamente por el circuito estadounidense de golf. Se trata de LeBron James, estrella de la NBA que actualmente juega en Los Angeles Lakers, y de Drake, el rapero canadiense mundialmente conocido. Ambos, que añadirán capital extra, son definidos como “inversores estratégicos”, y se espera que se use su gran alcance en términos de marketing para promocionar y hacer crecer al PGA Tour.