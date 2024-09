Lionel Messi despidió a Suárez de Uruguay: "Te quiero mucho"

"Me retiro porque yo quiero dar un paso al costado, tengo 37 años. Hay muchos jugadores con proyección, no quiero que me retiren las lesiones, hasta el último partido me entregué al máximo", agregó el jugador en referencia a los constantes dolores de rodillas con los que convive a diario.

mensaje messi suarez.jpg Messi y un sentido mensaje para Suárez. @leomessi

De esta forma, su confidente dentro de la cancha, y uno de sus más grandes amigos fuera de ella, no tardó en manifestar su cariño hacia Suárez con unas tiernas palabras y una imagen de los dos abrazados: "Sos único, Luis Suárez, adentro y afuera de la cancha. Te quiero mucho", fueron las palabras de Messi a través de su historia de Instagram.

Ambos son compañeros en el Inter Miami, equipo que disputa la MLS de Estados Unidos, pero, anteriormente, se conocieron en el Barcelona de España (2014-2020), donde tuvieron sus años más gloriosos -junto al brasilero Neymar, con quien conformaron la conocida "MSN"- y conquistaron incontables de títulos, quedando en la historia del club y del fútbol internacional.

Uruguay se enfrentará a Paraguay este viernes 6 de septiembre desde las 20:30 horas (hora Argentina), en un encuentro por las Eliminatorias del Mundial 2026 que se disputará en el Estadio Centenario, donde la "Celeste" será local.