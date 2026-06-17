Lionel Messi goleador récord: uno a uno, los 16 goles de la Pulga en los Mundiales

El hat-trick ante Argelia le permitió alcanzar a Miroslav Klose en la cima de la tabla histórica. Repaso de cada festejo mundialista del capitán argentino.

Lionel Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo tras su hat-trick ante Argelia e igualó el récord histórico de Miroslav Klose.

Lionel Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo tras marcar un hat-trick frente a Argelia y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales junto a Miroslav Klose. El capitán argentino llegó a la cima de una estadística reservada para las mayores leyendas del fútbol y volvió a dejar su huella en la historia del torneo.

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Desde su debut mundialista en Alemania 2006 hasta el actual torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Messi convirtió goles decisivos, festejos inolvidables y tantos que marcaron etapas diferentes de su carrera. Algunos sirvieron para destrabar partidos, otros para avanzar de ronda y varios quedaron grabados para siempre en la memoria de los hinchas argentinos.

Lionel Messi convirtió su primer gol en una Copa del Mundo el 16 de junio de 2006, en la histórica goleada 6-0 de Argentina sobre Serbia y Montenegro. Con apenas 18 años, ingresó desde el banco de suplentes y participó activamente en el tramo final del encuentro. A los 88 minutos recibió una asistencia de Carlos Tevez y definió cruzado para cerrar una actuación inolvidable.

Aquel festejo marcó el inicio de una historia que dos décadas después lo encontraría en la cima de los goleadores mundialistas. Además, se convirtió en el futbolista argentino más joven en marcar en una Copa del Mundo, un récord que reflejaba el enorme potencial de quien ya era considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Primer gol de messi en mundiales El primer gol mundialista de Messi llegó con apenas 18 años en la goleada argentina por 6-0.

Gol 2: Bosnia-Herzegovina (Brasil 2014)

Después de su estreno goleador en Alemania 2006 y de quedarse sin convertir en Sudáfrica 2010, Messi volvió a festejar en un Mundial durante el debut de Argentina en Brasil 2014. El capitán fue una de las figuras en el triunfo 2-1 sobre Bosnia-Herzegovina y dejó una acción individual de enorme calidad para ampliar la ventaja de su equipo.

La jugada mostró una de las versiones más reconocibles del rosarino. Combinó con Gonzalo Higuaín, avanzó entre varios rivales y definió con un remate que pegó en el palo antes de ingresar. Ese gol significó el final de una larga espera y el comienzo de un torneo en el que volvería a ser decisivo para la Selección.

messi vs bosnia (1) Ocho años después de su estreno goleador, el rosarino volvió a convertir en una Copa del Mundo.

Gol 3: Irán (Brasil 2014)

Argentina chocó durante más de 90 minutos contra una defensa iraní que resistía cada ataque. Cuando el empate parecía sellado, Messi recibió la pelota fuera del área, encontró un pequeño espacio y sacó un zurdazo preciso que se metió junto al palo.

El gol llegó a los 91 minutos y le dio a la Selección una victoria clave para asegurar la clasificación a los octavos de final. Fue una de las primeras grandes muestras del peso que tendría Messi en aquel Mundial.

GOL MESSI IRÁN Un zurdazo en tiempo de descuento le dio a Argentina una victoria clave para avanzar de ronda. FIFA

Gol 4: Nigeria (Brasil 2014)

El 25 de junio de 2014, Argentina enfrentó a Nigeria en Porto Alegre por la última fecha de la fase de grupos. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Messi aprovechó un rebote tras un remate suyo que había dado en el palo y abrió el marcador.

Ese tanto permitió que la Albiceleste tomara rápidamente la iniciativa en un partido muy dinámico. Además, significó el tercer gol del rosarino en Brasil 2014 y confirmó el gran nivel que atravesaba en el torneo.

Lionel-Messi1 (1) Messi abrió el marcador en Porto Alegre y siguió ampliando su cuenta goleadora en Brasil.

Gol 5: Nigeria (Brasil 2014)

Antes de que terminara el primer tiempo, Messi volvió a aparecer. Esta vez lo hizo con una ejecución magistral de tiro libre desde la puerta del área para poner nuevamente en ventaja a Argentina.

La pelota superó la barrera y dejó sin reacción al arquero nigeriano. Fue uno de los goles más recordados de aquel Mundial y cerró una fase de grupos brillante para el capitán argentino.

Gol 6: Nigeria (Rusia 2018)

El Mundial de Rusia había comenzado de manera complicada para la Selección. Messi había fallado un penal en el empate ante Islandia, Argentina había sido goleada por Croacia y llegaba a la última fecha de la fase de grupos obligada a vencer a Nigeria para seguir con vida en el torneo.

En ese contexto de máxima presión, el capitán apareció con una obra de arte. Controló un pase largo de Ever Banega con una precisión extraordinaria y definió cruzado para el 1-0 parcial. Aquel gol fue uno de los más importantes de su carrera mundialista, porque ayudó a encaminar una clasificación que parecía escaparse y devolvió la ilusión a todo un país.

gol messi vs nigeria Argentina necesitaba ganar para seguir con vida y Messi respondió en el momento más difícil. FIFA

Gol 7: Arabia Saudita (Qatar 2022)

Messi volvió a convertir en un Mundial durante el debut de Argentina en Qatar 2022. Lo hizo de penal ante Arabia Saudita, marcando el primer gol de la Selección en el torneo.

Aunque el partido terminó con una inesperada derrota por 2-1, el capitán alcanzó un registro histórico al convertirse en el primer argentino en anotar en cuatro Copas del Mundo diferentes.

messi El capitán anotó de penal y se convirtió en el primer argentino en marcar en cuatro Mundiales.

Gol 8: México (Qatar 2022)

Con Argentina al borde de la eliminación, el partido ante México aparecía como una verdadera final. Durante gran parte del encuentro, el equipo de Scaloni no encontró espacios ni soluciones ofensivas.

A los 64 minutos, Messi tomó la pelota fuera del área y sacó un remate rasante que venció a Guillermo Ochoa. Ese gol modificó por completo el rumbo del Mundial para la Albiceleste y es considerado uno de los más importantes de su carrera.

messi El gol que cambió el rumbo de Argentina en Qatar llegó en un partido decisivo para la clasificación.

Gol 9: Australia (Qatar 2022)

En los octavos de final de Qatar 2022, Messi disputó el partido número 1000 de su carrera profesional. Como tantas otras veces, eligió celebrarlo con un gol.

El capitán abrió el marcador ante Australia con una definición precisa dentro del área y ayudó a encaminar la clasificación argentina a los cuartos de final. Fue su primer gol en una instancia eliminatoria de los Mundiales.

messi Messi celebró su partido número 1000 como profesional con un tanto en octavos de final.

Gol 10: Países Bajos (Qatar 2022)

Los cuartos de final ofrecieron uno de los partidos más intensos de Qatar 2022. Tras asistir a Nahuel Molina en el primer gol argentino, Messi también dejó su marca en el marcador.

El rosarino convirtió de penal para establecer el 2-0 parcial y parecía sentenciar la serie. Aunque Países Bajos logró empatar y llevó la definición a los penales, Argentina terminó avanzando rumbo a semifinales.

messi El rosarino convirtió desde los doce pasos en uno de los encuentros más intensos del torneo.

Gol 11: Croacia (Qatar 2022)

La semifinal frente a Croacia encontró a Messi en uno de los mejores momentos de su carrera mundialista. Argentina golpeó primero gracias a un penal cometido sobre Julián Álvarez.

Con absoluta tranquilidad, el capitán ejecutó el remate y puso el 1-0. Más tarde completaría una actuación memorable con una asistencia histórica para el tercer gol argentino.

messi gol La semifinal encontró a Messi en estado de gracia rumbo a una nueva final mundialista.

Gol 12: Francia (Qatar 2022)

La final de Qatar tuvo a Messi como protagonista desde el comienzo. A los 23 minutos abrió el marcador desde el punto penal y puso en ventaja a la Selección frente a Francia.

El tanto representó un paso fundamental en la búsqueda del título. Además, lo convirtió en uno de los pocos futbolistas capaces de marcar tanto en la fase de grupos como en la final de un mismo Mundial.

Gol 13: Francia (Qatar 2022)

Después de la remontada francesa, el encuentro se fue al tiempo suplementario. Allí volvió a aparecer Messi para empujar una pelota que parecía destinada a darle definitivamente la Copa a Argentina.

Aunque Kylian Mbappé volvió a empatar el partido, aquel gol quedó grabado para siempre en una de las finales más emocionantes de la historia del fútbol.

messi francia Otro gol de Messi en la final ayudó a acercar a Argentina a la tercera estrella. TVP

Gol 14: Argelia (Estados Unidos-México-Canadá 2026)

El Mundial 2026 comenzó de la mejor manera para Messi. En el debut frente a Argelia, el capitán abrió el marcador con un zurdazo desde el borde del área tras encontrar un espacio en la defensa rival.

Ese tanto significó su regreso al gol mundialista y el inicio de una actuación histórica. También le permitió acercarse aún más a la marca de Miroslav Klose.

Gol 15: Argelia (Estados Unidos-México-Canadá 2026)

Ya en el segundo tiempo, Argentina encontró más espacios y volvió a golpear. Alexis Mac Allister remató desde media distancia y el arquero Luca Zidane dejó un rebote que Messi aprovechó con oportunismo.

El rosarino definió de primera para establecer el 2-0 y quedar a un solo gol de igualar el récord histórico de máximos anotadores en Copas del Mundo.

messi El hat-trick frente a Argelia le permitió igualar a Miroslav Klose en la cima de los Mundiales.

Gol 16: Argelia (Estados Unidos-México-Canadá 2026)

La noche todavía tenía guardado un capítulo más para el capitán argentino. Con el partido bajo control, Messi recibió dentro del área y sacó una definición precisa junto al palo para completar su primer hat-trick en Mundiales.

El gol desató la ovación de los hinchas argentinos en Kansas y le permitió alcanzar los 16 tantos mundialistas, igualando a Miroslav Klose en la cima de la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo.

Una historia que todavía puede seguir creciendo

El récord llegó en el debut de Argentina en el Mundial 2026 y con el torneo recién comenzado. Messi ya comparte la cima histórica con Miroslav Klose, pero todavía tiene por delante varios partidos para intentar quedarse en soledad con una marca que parecía inalcanzable. A los 38 años, el capitán argentino continúa escribiendo capítulos en una carrera que no deja de desafiar los límites del tiempo.