Lionel Messi rompió otro récord y la prensa mundial se rindió a sus pies: "Leyenda de leyendas"

El capitán argentino marcó los dos goles ante Austria, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales y volvió a recibir elogios de los principales medios deportivos del planeta.

Lionel Messi superó récords y fue elogiado por la prensa mundial tras sus goles.

Lionel Messi volvió a hacer historia este lunes en el Mundial 2026 . Con un doblete en la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria, el capitán albiceleste alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador histórico del torneo, una marca que generó repercusión inmediata en todo el planeta.

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A los 38 años y en su sexta participación mundialista, el rosarino abrió el marcador a los 37 minutos con un potente remate de zurda y sentenció el partido en tiempo de descuento con otro tanto que desató la celebración argentina en Dallas.

La actuación de Messi no solo le permitió a la Selección dar un paso clave hacia los 16avos de final, sino también quedarse en soledad con un récord que parecía inalcanzable. Como ocurrió durante gran parte de su carrera, la repercusión trascendió rápidamente las fronteras argentinas.

Los principales medios deportivos del mundo destacaron la nueva marca del capitán albiceleste y coincidieron en señalar que continúa desafiando cualquier lógica a una edad en la que la mayoría de los futbolistas ya dejaron la alta competencia.

El diario español AS lo definió como una "Leyenda de leyendas" y remarcó que ya es "el máximo artillero de la historia de los mundiales" .

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En la misma línea, MARCA tituló: "El Messi más histórico", y aseguró que el rosarino "ya es el único máximo goleador de la Copa del Mundo", además de señalar que lo suyo es "para frotarse los ojos".

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Desde Francia, L'Équipe destacó la "eterna juventud" del capitán argentino y sostuvo que continúa desafiando al tiempo y a todas las leyes del fútbol. El prestigioso medio francés resumió la jornada con una frase contundente: "Messi histórico clasifica a la Argentina".

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En Brasil, Lance! volvió a rendirse ante el talento del rosarino. "Otra vez Messi", tituló el diario, que resaltó que el argentino "no se cansa de hacer magia" y que ya superó todos los récords imaginables en una Copa del Mundo.

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Los elogios también llegaron desde Italia. La Gazzetta dello Sport definió al capitán argentino como "un extraterrestre" y subrayó que, a los 38 años, "sigue dominando el fútbol mundial como si tuviera 25".

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Por otro lado, medios digitales como 433 o Bleacher Report también mostraron su admiración por el 10. "Leo Messi está solo en la cima" y "El aura está en un nivel generacional completamente diferente", son algunas de las frases que dejaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/brfootball/status/2069116513534009547&partner=&hide_thread=false Leo Messi stands alone at the top pic.twitter.com/z9vyMOlFxz — B/R Football (@brfootball) June 22, 2026

Las cuenta oficial de la Conmebol también hizo lo propio y le dedicó un posteo al capitán argentino para festejar su récord.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOL/status/2069113192551198947&partner=&hide_thread=false ¡El único máximo goleador de la historia de la #CopaMundialFIFA! pic.twitter.com/5Bn6AmHxvf — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 22, 2026

Lo mismo hizo la cuenta de la FIFA, que fue concisa: "Historia es hecha", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAcom/status/2069117788317167848&partner=&hide_thread=false History is made.



Lionel Messi is the all-time top goalscorer in @FIFAWorldCup history! pic.twitter.com/iv8Oelxic2 — FIFA (@FIFAcom) June 22, 2026

Quien no se podía quedar atrás era la Selección argentina, que también le dedicó un posteo a Messi, y definió su hito como "un récord inmortal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2069113967058772319&partner=&hide_thread=false #FIFAWorldCup



Lionel #Messi se convierte en el máximo goleador de todas las Copa del Mundo y rompe un récord inmortal pic.twitter.com/gLYvHAcnsM — Selección Argentina (@Argentina) June 22, 2026

Mientras las portadas internacionales se llenaban de homenajes y reconocimientos, Messi mantuvo el perfil bajo que lo caracteriza y enfocó rápidamente su atención en el próximo compromiso de la Selección. Sin embargo, para millones de hinchas y para buena parte de la prensa deportiva mundial, la jornada tuvo un único protagonista: Lionel Andrés Messi.