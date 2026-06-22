Los dos golazos de Lionel Messi en el Argentina contra Austria para el récord mundialista

Después de errar un penal, el diez argentino se recompuso y armó un gran gol junto a Thiago Almada y otro en el que tras varios rebotes, la metió a lo Mario Kempes.

A los 38 minutos del primer tiempo, en un partido que no pasaba demasiado, Lionel Messi metió el 1 a 0 contra Austria tras una gran jugada colectiva junto a Thiago Almada y Facundo Medina. El diez argentino convirtió su cuarto gol en esta Copa Mundial y se transforma en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales, con 17 tantos. Sin embargo, el 17 en su registro duró poco. Al minuto 90+5 Lio puso el 2 a 0 tras un fallo de Julián Álvarez, tras otros dos intentos y convertir a lo Mario Kempes en el 78´: pura picardía y aún más calidad. Los goles de la campeona del mundo solo valen si los mete Messi.

Además de haberse convertido en el máximo artillero de todos los tiempo, M essi es también el líder de la tabla de goleo de esta edición , con cuatro tantos y si el torneo terminase hoy, sería el jugador más longevo en ser el campeón de goleo.

Lo curioso del astro argentino es que sus mejores mundiales ocurrieron en el final de su carrera, y lejos de su mejor versión a nivel clubes . Mientras que en sus primeros 8 partidos en copas del mundo marcó un solo gol (el sexto de un 6 a 0 Serbia y Montenegro en 2006) en los últimos 8 encuentros (todo el Mundial 2022 y estas dos primeras fechas en EEUU) marcó 12 goles, triplete contra Argelia y doblete en la final contra Francia y ahora lo mismo frente a Austria.

En el corto plazo, el único que tiene al alcance a Messi es la ya leyenda de 27 años, Kylian Mbappé. El número 10 del Real Madrid tiene 14 goles en copas del mundo, pero en apenas 16 partidos, 11 encuentros menos que los que jugó la Pulga.

Un récord de larga distancia que Messi quiere arrebatarle a Rivelino

El tercer objetivo tiene una característica especial y está relacionado con los goles convertidos desde fuera del área. El zurdazo con el que abrió el marcador ante Argelia le permitió a Messi alcanzar cinco goles de larga distancia en Mundiales, igualando la marca del brasileño Rivelino.

Los cinco tantos del histórico mediocampista fueron conseguidos entre los Mundiales de México 1970 y Alemania 1974, cuando marcó desde media distancia ante Checoslovaquia, Perú, Uruguay, Zaire y Alemania Oriental. Su récord permaneció vigente durante décadas hasta que Messi logró alcanzarlo.