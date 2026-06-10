Lionel Messi rompió un nuevo récord de la Selección argentina tras casi 70 años: cuál es + Agregar ámbito en









El capitán anotó ante Islandia, superó un registro de Ángel Labruna que permanecía desde 1957 y sumó otro hito a su extraordinaria carrera.

Lionel Messi se convirtió en el jugador más longevo en marcar un gol con la camiseta argentina.

La Seleccion argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria ante Islandia y Lionel Messi aprovechó la ocasión para seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol argentino. El capitán marcó el segundo gol del triunfo y se convirtió en el jugador más veterano en anotar con la camiseta albiceleste, una marca que permanecía intacta desde hacía casi siete décadas.

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Un récord que permaneció vigente durante 69 años El tanto llegó en el amistoso disputado en Estados Unidos, el último compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de su estreno en la Copa del Mundo. Con 38 años, 11 meses y 14 días, Messi superó el registro que pertenecía a Ángel Labruna, quien había marcado para Argentina frente a Brasil en 1957 con 38 años, 9 meses y 8 días.

De esta manera, el rosarino volvió a adueñarse de otro capítulo destacado en los libros de estadísticas de la Selección. A lo largo de su carrera, el capitán acumuló una enorme cantidad de récords individuales, muchos de ellos considerados difíciles de alcanzar para cualquier otro futbolista en el corto plazo.

lionel messi (1) Un ingreso determinante ante Islandia Messi comenzó el encuentro en el banco de suplentes y saltó al campo de juego durante el segundo tiempo. Su impacto fue inmediato. Apenas dos minutos después de ingresar, se hizo cargo de un penal y convirtió el 2-0 parcial, aportando tranquilidad a una Argentina que terminaría imponiéndose por 3-0.

La anotación volvió a demostrar la vigencia de un jugador que, a pesar del paso de los años, continúa siendo determinante en cada presentación de la Albiceleste. Además de alcanzar el récord de longevidad, el rosarino sigue siendo el máximo goleador histórico de la Seleccion argentina, con 117 tantos en su cuenta personal.

Messi agranda su legado antes del Mundial A pocos días del comienzo del Mundial 2026, el capitán continúa ampliando una trayectoria que ya lo ubica entre las más importantes de la historia del deporte. El récord conseguido frente a Islandia se suma a una lista repleta de marcas, títulos y actuaciones decisivas que construyeron su leyenda con la camiseta argentina. Mientras la cuenta regresiva para el debut frente a Argelia entra en su tramo final, Messi volvió a demostrar que sigue siendo una pieza central dentro del seleccionado campeón del mundo. Con una nueva marca histórica en su poder, el rosarino llegará a la Copa del Mundo con la ilusión intacta de seguir haciendo historia.