Lionel Messi y otra muestra de amor a la ciudad que lo albergó: "Yo me siento de Barcelona"

Y agregó que extrañan los años vividos allá y la vida en la ciudad: "Tuvimos que irnos, pero mis hijos son de ahí y yo viví toda mi vida en ese lugar. Dejamos muchas cosas".

Messi también destacó el presente del club después de la crisis económica. "Lo veo espectacular y no me sorprende. Es un orgullo muy grande ver cómo los jóvenes representan al club. No es algo nuevo, pasó toda la vida en Barcelona. Me parece espectacular que los chicos tengan la oportunidad de jugar", se alegró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/som3cat/status/1859930590230786170&partner=&hide_thread=false “Jo em sento de Barcelona. A la nostra ment sempre hi ha poder tornar a Barcelona el dia de demà.” Leo Messi confessa que tant ell com la seva família troben a faltar la ciutat, en una entrevista a “El nou clam”.



La conversa sencera, a l’últim capítol de #NouClam3Cat, dijous 28… pic.twitter.com/HBC39wMJGe — 3Cat (@som3cat) November 22, 2024

El cariño por Barcelona y la comparación con la Selección argentina

Hace un tiempo, Messi destacó los niveles de ambos equipos y comparó su juego: "Este equipo es impresionante (por Argentina), sigue en crecimiento partido tras partido. Cada vez juega mejor. Compararlo con el Barcelona, que es el mejor de la historia, es mucho, pero está ahí cerquita".

Y agregó: "Tenemos grandísimos jugadores, juegue quien juegue. Hay un estilo muy marcado que nos identifica mucho y esperamos seguir por este camino"", expresó Messi luego del encuentro en la ciudad de Lima.