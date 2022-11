Alarma en la Selección: se enfermó el perro de Messi

A pocos días del inicio de Qatar 2022, resta averiguar si un eventual deceso del can podrá afectar al futbolista emblema de la Selección, justamente a días del comienzo del que sería su último Mundial.

Incluso, el perro no está en París, como se presumía, sino que quedó en Barcelona por estos problemas de salud.

El hecho lo relató el periodista argentino Pablo Giralt, quien recientemente entrevistó al jugador.

"Entramos a la casa y estaba Antonela con el perro, pero no era el grandote de raza Dogo de Burdeos, sino otro que tienen en París. Le pregunté por Hulk y me dijo: 'Está en Barcelona, no está bien de salud'".

De todos modos, ni Lionel ni Antonela brindaron detalles con respecto a Hulk, y se desconoce qué problema de salud transita.