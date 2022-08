Batistuta elogió a la Selección argentina de Scaloni y aseguró que Messi "es un marciano"

Y añadió en referencia a Scaloni: "No lo conozco, pero se impuso. Empezó por querer convencer a los jugadores, no a los periodistas ni a los hinchas. Nunca generó una polémica".

"Messi es un marciano. Yo no jugué hasta los 40 porque no me dieron los tobillos, pero entiendo su mentalidad. Se ve que puede, entonces, para qué parar. Todos jugamos porque tenemos un objetivo, y el objetivo de él es ser el mejor del mundo por siempre. Y va a jugar hasta que lo echen a patadas, me imagino", continuó "Bati".

En esa línea, afirmó: "Messi va a jugar bien este Mundial, y no porque podría ser el último, porque seguro que los anteriores también los quiso ganar, pero ahora tiene un buen equipo".