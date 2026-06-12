El presidente de la AFA aseguró que no está seguro de que sea la última Copa del Mundo del capitán argentino.

La bomba de 'Chiqui' Tapia sobre Lionel Messi: "No sé si es su último Mundial"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio Tapia , expresó que "no sabe" si este será "el último Mundial" del capitán de la Selección argentina , Lionel Messi .

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"No sé si es el último" , aseguró entre risas el "Chiqui" ante la pregunta sobre si este era la cita definitiva de Messi en un Mundial tras la ceremonia de apertura en el Estadio Azteca.

En varias entrevistas previas al Mundial 2026 , el propio Messi dejó entrever que este sería su última vez en una Copa del Mundo , aunque nunca lo dejó completamente claro, por lo que el mandatario de AFA también jugó con esa posibilidad.

El equipo de Scaloni debutará el próximo martes 16, a las 22hs, frente a Argelia, en Kansas, dando inicio a la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.

La Selección Argentina llega al debut mundialista con muchos problemas físicos

Tras la práctica de este miércoles, se confirmó que Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro y no estará presente en los primeros dos partidos de la fase de grupos. Por tal motivo, Scaloni decidió convocar de urgencia a un zurdo como Marcos Senesi para reforzar la defensa, aunque sorprendió el no llamado al "Huevo" Acuña, su reemplazante natural.

Además, Leandro Paredes sigue arrastrando una molestia en el isquiotibial y Julián Álvarez lo propio con su tobillo.

La buena es que Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ponerse los guantes, tras la fractura que sufrió en uno de los dedos de su mano, y podría estar presente ante Argelia.