Messi gana 274 veces más que la futbolista mejor paga del mundo

Alex Morgan vivió una de sus mejores temporadas en 2019. La delantera se coronó campeona del Mundial Femenino en Francia con la selección estadounidense, marcando seis tantos y dando tres asistencias en cinco encuentros en todo el torneo. Además, está esperando su primer hijo para abril y es la futbolista mejor pagada del mundo, ocupando el puesto 95, muy cerca de Tom Brady y Gareth Bale, en el ranking Sport Money Index’ de Forbes donde se clasifica a atletas, agencias, marcas y equipos según el dinero que mueven y los beneficios que generan.

Todos estos datos nos hacen pensar que Morgan se mueve en el Olimpo de los deportistas, monetariamente hablado. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Lionel Messi lidera la lista en el 2019 con una cifra cercana a los 114 millones de euros, mientras que la estadounidense Alex Morgan comanda el ranking paralelo con 408.000 euros en la misma temporada. Es decir, 274 veces menos que el argentino. Ni siquiera sumando los sueldos anuales de las 9 futbolistas mejor pagadas de 2019 se alcanza a un tercio del sueldo del jugador del Barcelona.

Más allá del auge del fútbol femenino a nivel mundial con récord de asistencia en los estadios, profesionalización de los clubes, transmisiones de partidos por los canales más importantes y otros avances, la diferencia salarial por disparidad de género es uno de los problemas más significativos de la actualidad.

Una de las luchas de Alex Morgan es la igualdad salarial entre futbolistas en su país. La delantera fue portada de la revista Time donde reclamó tanto el respeto como el dinero que una deportista de su talla merecen. Aún así cerró el 2019 muy lejos de esa meta de igualdad salarial que defiende fervientemente.

En marzo del año pasado, la selección femenina acusó a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF, según sus siglas en inglés) de pagarles menos de lo debido pese a su mayor éxito en el campo de juego en comparación con los jugadores masculinos mejor pagados. Alex Morgan, Carli Lloyd, Megan Rapinoe y Becky Sauerbrunn fueron las delegadas que representaron en ese momento a las 28 futbolistas actuales de la selección estadounidense y que podría llegar a casi un centenar si se contabilizan a las jugadoras que pasaron con anterioridad.

La Federación desestimó la demanda de las deportistas aduciendo que no tenían base de sustentación porque todas ellas ganan más que el jugador masculino mejor pagado.

En un comunicado la entidad informó que “Carli Lloyd, Megan Rapinoe, Alex Morgan y Becky Sauerbrunn superaron todos los años desde 2017 al jugador masculino mejor pagado. En 2019, los ingresos de las cuatro mujeres oscilaron entre 377.046 dólares y 382.395 dólares entre enero y septiembre, más de cuatro veces que los 91.396 que ganó un jugador masculino no identificado; cuya recaudación es la mayor entre 2014 y 2019.

She’s still got it