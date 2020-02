Messi rompió el silencio: habló sobre el escándalo de las redes sociales y avisó qué hará con su futuro

"La verdad que yo veo raro que pase una cosa así", explicó el rosarino en una entrevista que publicará el jueves el diario catalán Mundo Deportivo, que expuso este miércoles un avance de la misma en su edición en línea.

"Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro", afirmó el capitán azulgrana.

El caso surgió el pasado lunes cuando la radio Cadena Ser afirmó que el Barça contrató a la empresa I3Ventures, que habría creado "decenas de cuentas que se dedican a proteger la imagen de (el presidente del club, Josep Maria) Bartomeu y la junta" directiva.

"Estas cuentas, además, atacan a personas de distintos ámbitos del ecosistema azulgrana", añadió la SER, afirmando que estos perfiles cargaron contra jugadores como Messi o Gerard Piqué, o antiguos futbolistas como Xavi Hernández o Carles Puyol.

El Barça desmintió el mismo día en un comunicado la información y al día siguiente, el propio presidente azulgrana aseguró que "es rotundamente falso" lo publicado y amenazó con acudir a la justicia, aunque admitió que el Barcelona había contratado a esa empresa "unos servicios de monitoreo de distintas áreas del club en las redes sociales".

Bartomeu se reunió posteriormente con los capitanes del equipo, entre ellos Messi, para explicar el caso.

"El presidente nos dijo lo mismo que dijo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más", afirmó Messi a Mundo Deportivo.

"Lo mismo que saben. Todo lo que dijo nos lo contó a los capitanes en privado", aseguró Messi, que también habla en esta entrevista de su vida en Barcelona con su familia.

"Tenemos una vida muy normal que me gusta porque me gusta la rutina tanto en mi profesión como en mi vida. Para mí, está espectacular y nos adaptamos a eso", afirmó.

Messi insiste en que "amo Barcelona si bien extraño muchísimo Rosario. Esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina".