Messi sigue haciendo historia: es el primer argentino en ganar el premio Laureus

También por primera vez en la historia, el galardón fue compartido ya que el inglés Lewis Hamilton, séxtuple campeón mundial de Fórmula Uno, también fue elegido como el más destacado de 2019.

El rosarino no se hizo presente en la gala que tuvo lugar en la capital alemana y mandó un video agradeciendo el premio y justificando su ausencia. "Me hacía mucha ilusión recibirlo allí. Se lo agradezco a la academia porque es un premio importarte especial y ser el primero en ganarlo siendo un deportista de grupo y no individual", aclaró el capitán de Barcelona.

A su vez, la estadounidense Simone Biles, quien se convirtió en la gimnasta más condecorada en la historia de los mundiales cuando ganó su vigésima quinta medalla el año pasado, ganó por tercera ocasión el reconocimiento a la mejor deportista, después de obtener el premio en 2017 y 2019.

La selección sudafricana de rugby, que ganó la Copa del Mundo en Japón el año pasado por tercera vez en su historia, fue coronada como el Equipo del Año, al superar a Liverpool, campeón del fútbol europeo, y al conjunto estadounidense que ganó el Mundial de fútbol femenino.

Egan, en tanto, se convirtió el año pasado en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia y en el ganador más joven en los 110 años de la competencia tras subirse a lo más alto del podio con solo 22 años.

Entre los jurados, el único argentino que vota es el exrugbier Hugo Porta.

PREMIOS LAUREUS

Deportista masculino

Leo Messi (fútbol) y Lewis Hamilton (F1)

Deportista femenina

Simone Biles (EE UU)

Equipo

Sudáfrica (rugby)

Revelación

Egan Bernal (Ciclismo)

Reaparición

Sophia Flörsch (automovilismo)

Deportista de acción

Chloe Kim (snowboard)

Deportista con discapacidad

Oksana Masters (ciclismo/esquí)

Logro excepcional

Fed. Española Baloncesto

Premio a la carrera

Dirk Nowitzki (baloncesto)

Mejor momento 20 años

Sachin Tendulkar (críquet).