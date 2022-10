Roberto Ayala habló de las posibilidades de ser campeones en Qatar

"Algunos pondrán a la Argentina como favorita, pero el equipo no siente esa presión. No tenemos que cargar con ninguna mochila, al contrario, tenemos que competir. Nuestro deber es cada partido jugarlo como si fuera el último", expresó el ex defensor de Ferro, River, y el fútbol español.

Ante la efervescencia que vive el hincha argentino de cara al primer partido sostuvo: "Como es lógico, la gente empieza a calentar motores y ya se va palpitando el ambiente de Mundial porque se acercan los días".

"Pero nosotros estamos tranquilos, esperando que los chicos puedan llegar en buenas condiciones físicas, sobre todo, para cuando al técnico le toque dar la lista estén todos disponibles", indicó.

Por otra parte, se refirió al anuncio de Lionel Messi, de que Qatar será su último Mundial, y dijo: "Por ahora lo disfrutamos y después veremos qué pasará. La realidad es que no nos podemos adelantar a nada".