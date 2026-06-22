Lionel Scaloni, de la alegría por la clasificación a los elogios a Messi: "Es impresionante. Ya no sé que más de decir"

El técnico brindó una conferencia de prensa tras la victoria de la Selección ante Austria que le dio el pase a la siguiente fase.

Lionel Scaloni celebró este lunes la victoria de Argentina por 2 a 0 ante Austria que le dio la clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026 , con un Lionel Messi estelar que anotó los dos tantos y rompió el récord de Miroslav Klose.

“Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Hoy, por momentos, sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, es verdad que no teníamos la pelota. Sufrimos, pero sabemos cómo. Eso es un mérito del equipo", dijo el entrenador en conferencia de prensa tras el triunfo.

#FIFAWorldCup Lionel Scaloni: "Nos pone contentos que Lisandro (Martínez) esté bien. Y también nos da tranquilidad que Otamendi entre así. Estamos contentos con ellos". pic.twitter.com/KRmcNAtsbY

"Más allá de que se pueda hacer mejor, el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento. Es un rival duro, complicado, que no da una pelota por perdida. Contento por haber clasificado. Se decía que iba a ser fácil y han visto lo duro que fue. Fueron partidos complicados”, continuó el técnico.

Al ser consultado sobre la actuación del capitán, Scaloni destacó una vez más su compromiso, entrega y su vigencia: “Incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó y robó un balón en el gol. Se lo notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Estar comprometido es por algo y es lo que genera él. Es impresionante. Ya no sé que más de decir. Ni se si alcanza... es eso”.

El entrenador también se refirió a la salida de Cristian "Cuti" Romero. El defensor dejó el campo de juego tras sufrir un golpe en la rodilla, zona en la que se recuperó de una lesión. Su lugar lo ocupó Nicolás Otamendi. “No sabemos el alcance de su tema. Es algo que venía teniendo. Esperemos que no sea nada. Siempre es mejor tener a todos. Mañana o pasado le harán un estudio”, dijo.

messi historico

Messi habló tras la victoria: "Intentaremos darle una alegría más a la gente"

“Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el futbolista argentino en declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas tras lo cual resaltó: “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”.

Además, Messi manifestó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.

“Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada”, aseveró el capitán del elenco nacional.

“Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, dijo luego y aclaró: “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”