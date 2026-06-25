Argentina vs Jordania por el Mundial 2026: los siete jugadores que podrían debutar en un Mundial con Lionel Scaloni

La Albiceleste cerrará la fase de grupos ante Jordania y el entrenador analiza una rotación que les permitiría sumar sus primeros minutos mundialistas.

La Selección argentina llega al cierre de la fase de grupos con el primer puesto asegurado.

La Selección argentina cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania con el primer puesto asegurado y Lionel Scaloni evalúa una rotación que podría permitir el debut mundialista de varios futbolistas del plantel.

Tras la victoria por 2-0 ante Austria y el triunfo posterior de Argelia frente a Jordania, la Albiceleste confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J. El partido del sábado a las 23 en el Dallas Stadium será una oportunidad para que algunos jugadores sumen sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

Con el panorama resuelto, Scaloni tiene margen para administrar cargas y preservar a algunos titulares pensando en la próxima instancia. Esa situación podría abrirle la puerta a siete futbolistas que todavía no disputaron un Mundial: Gerónimo Rulli, Juan Musso, Marcos Senesi, Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Giuliano Simeone y José Manuel López .

En el arco aparece una de las principales posibilidades. Si el entrenador decide darle descanso a Emiliano Martínez , cualquiera de los dos suplentes tendrá su estreno absoluto en la competencia. Rulli fue campeón olímpico en Tokio 2020 y formó parte del plantel campeón en Qatar 2022, aunque no disputó minutos porque el Dibu jugó los siete partidos. Musso, en cambio, afronta su primera Copa del Mundo luego de haber sido campeón de América en 2021 y de la Finalissima.

En la defensa también podría haber variantes. La ausencia de Cristian Romero, quien sufrió una molestia en la rodilla derecha ante Austria, ya está confirmada. Nicolás Otamendi aparece como una pieza fija en la zaga, pero una modificación en el sector izquierdo podría darle lugar a Marcos Senesi, quien ingresó a la lista tras la baja de Leonardo Balerdi y busca su estreno mundialista.

Lo Celso, Barco y una renovación que pide pista

El mediocampo también tiene nombres que todavía no tuvieron participación en Mundiales. El caso más particular es el de Giovani Lo Celso, una pieza importante durante el ciclo de Scaloni que se perdió Qatar 2022 por lesión. El futbolista surgido en Rosario Central había estado convocado para Rusia 2018, aunque Jorge Sampaoli no lo utilizó en ninguno de los cuatro encuentros disputados por Argentina.

Otro de los que podría tener su primera experiencia mundialista es Valentín Barco, uno de los últimos en ganarse un lugar en la lista gracias a su rendimiento en el Racing de Estrasburgo y a sus actuaciones previas al torneo. El lateral ratificó su presente en los amistosos, donde convirtió el gol del triunfo ante Islandia, y aparece como una alternativa concreta para jugar ante Jordania.

valentin barco Valentín Barco es uno de los futbolistas que podría tener su debut mundialista ante Jordania.

La lista la completan Giuliano Simeone y José Manuel López, dos futbolistas que representan el recambio generacional dentro del seleccionado. El delantero del Atlético de Madrid tuvo más participación que el atacante del Palmeiras durante el ciclo, mientras que el Flaco corre con menos chances porque Julián Álvarez sería titular.

El antecedente de Qatar 2022

No sería la primera vez que Scaloni aprovecha un partido de fase de grupos ya encaminado para ampliar la rotación. En el Mundial de Qatar, Argentina llegó al último encuentro ante Polonia todavía con la necesidad de asegurar la clasificación, pero el desarrollo favorable del partido permitió que el entrenador les diera minutos a Juan Foyth y Thiago Almada, quienes solo jugaron aquel encuentro.

Además de los siete futbolistas que todavía esperan su debut, otros tres jugadores que comenzaron el Mundial sin minutos ya lograron estrenarse en la goleada 3-0 ante Argelia: Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Paz.

Posible formación

El probable equipo ante Jordania sería: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.