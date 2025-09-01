Scaloni sorprendió y dijo que no quiere jugar la Finalissima ante España







El DT de la Selección argentina se mostró en desacuerdo por la final que tendría lugar en marzo, justo antes del Mundial 2026: "Hubo tiempo para hacerlo antes".

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina

Con la Selección argentina ya clasificada al Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni piensa de lleno en la Copa del Mundo y en ese conexto piensa que la Finalissima ante España es una molestia.

El DT se mostró en contra de la fecha, que sería en marzo 2026, y reclamó la mala organización: "Hubo tiempo para hacerlo antes".

Argentina España.jpg La final con España se jurará en marzo de 2026, meses antes del Mundial.

La gran razón de un calendario apretado y casi sin lugar es la Nations League, torneo que ocupó gran espacio y atrasó las cosas por decisión del fútbol europeo. "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató”, se quejó Scaloni.

El calendario condicionó y la fecha más fáctible es marzo de 2026, apenas tres meses antes de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, parece ser un hecho y no queda otra que aceptar y analzar al próximo rival.

Para cerrar, Scaloni analizó lo que se viene: “Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan, hay que tener fortuna de que no haya lesiones".