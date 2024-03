Lionel Scaloni reveló por qué puso en duda su continuidad en la Selección: "Había que reflexionar"

"Estamos bien. Lo que dije fue pensado, meditado en ese momento. Fue después de un año difícil. Es una locura decir que fue un año difícil después de ganar un Mundial, pero fue así. Fue un un momento de pensar, qué hacer. Venían cosas importantes y hay que estar bien, lúcido. Fue lo que dije en su momento. Creo que era el momento después de pensarlo, de tener reuniones para trasmitir lo que sentía. Tomas la decisión, no digo de seguir, pero sí de reforzar una idea. Seguir compitiendo. Me preocupa seguir compitiendo", explicó el DT.

"Después de pensarlo, era una necesidad que tenía de hablar con la gente que yo sentía, tener reuniones con la gente que tocaba. Nunca dijimos de no seguir, pero sí de reforzar una idea", cerró el tema Scaloni.

A su vez, el DT campeón del mundo sacó temas extrafutbolísticos: "Fueron años difíciles en lo familiar, porque pasaron cosas con mis viejos. Tener a mis hijos y mi esposa lejos. No es fácil. Nunca sabés cuando hacés las cosas bien en lo personal. Eso juega un papel importante. Es obvio que fue hablado y cada uno dio su opinión”.

Scaloni y cómo se prepara la Selección Argentina para la Copa América

Lionel Scaloni aseguró que la Argentina "no se prepara diferente" para afrontar este año, con la Copa América en el horizonte. "Argentina sale a competir todos los partidos y el que juega con Argentina tiene un condimento especial. Es una selección potente. No ha cambiado, no cambia que hayamos ganado", dijo.

"Nuestra manera de afrontar los partidos es siempre la misma, con respeto al rival y sabiendo lo que queremos. La manera de prepararlo no ha cambiado", sentenció el director técnico del conjunto nacional en una entrevista con AFA Estudio.