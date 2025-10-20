Lionel Scaloni veneró a la Selección Sub-20 y su cuerpo técnico tras la derrota en la final del cundial







El entrenador campeón del mundo mostró todo su respaldo para los chicos de la Sub 20 y el cuerpo técnico de Placente, luego de la derrota en la final del Mundial ante Marruecos.

El fútbol argentino llenó de honores a la Selección nacional Sub 20 tras el gran Mundial que hizo en Chile, donde llegó a la final tras ganar todos sus partidos, pero le tocó perder ante Marruecos en el encuentro decisivo.

Además del respaldo de Lionel Messi, el entrenador de la Selección mayor, Lionel Scaloni, también se volcó a las redes sociales para apoyar a los chicos con un gran mensaje.

"Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT , al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. Vamos Argentina!", comentó Scaloni en su cuenta de Instagram.

Qué dijo Placente tras la final perdida El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Diego Placente, se mostró "orgulloso" de sus dirigidos tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial que se llevó a cabo en Chile y dijo que "son futbolistas de proyección" al elenco nacional de mayores.

"Los chicos hicieron un torneo increíble, no siempre se puede ganar y es importante también aceptar las derrotas. Estoy orgulloso de ellos, por la actitud que tuvieron", señaló Placente, quien añadió: "Hay que apoyarlos porque están tristes. Todo lo que les diga no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Hay que felicitarlos".