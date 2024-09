Lisandro Martínez, sobre la política argentina: "Basta de la grieta que tenemos en nuestro país, se tiene que terminar"

El defensor de la Selección no evitó responder las preguntas referidas a la actualidad nacional. "Soy muy consciente de todo lo que pasa", aclaró.

Lisandro Martínez , campeón del mundo y pieza clave en la Selección Argentina , no hace oídos sordos a los temas de política y actualidad, algo inusual entre los jugadores del equipo albiceleste.

Lisandro Martínez: "Basta de la grieta que tenemos en nuestro país, se tiene que terminar"

"Estoy constantemente al tanto de lo que pasa en mi país porque me importa mucho. Soy muy consciente de todo lo que pasa, pero no a través de las noticias. El fútbol es mi trabajo… ¿Por qué no podría opinar como cualquier argentino más? Simplemente es una opinión. Por supuesto que asumo que al opinar se pueden sacar de contexto las cosas y se puede generar algún disenso, pero solo son opiniones", explicó el defensor del Manchester United.