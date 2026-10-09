Los 10 futbolistas más caros del mundo y la ausencia argentina en el ranking

Transfermarkt publicó una nueva actualización de las cotizaciones del fútbol internacional, con cambios en los primeros puestos y una ausencia llamativa entre los diez jugadores de mayor valor.

La última actualización de Transfermarkt , el portal especializado en estadísticas y valores de mercado del fútbol , dejó un cambio significativo en la clasificación de los jugadores más cotizados del planeta: ningún argentino aparece entre los diez primeros .

La cima quedó en manos de dos figuras de la nueva generación, mientras que Enzo Fernández se posiciona como el compatriota mejor ubicado fuera de ese grupo.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal y el atacante del Manchester City Erling Haaland comparten el liderazgo, con un valor estimado de 220 millones de euros cada uno , equivalentes a unos u$s246,9 millones. Detrás se ubica Kylian Mbappé, del Real Madrid , con 200 millones de euros.

El listado también refleja movimientos importantes en las cotizaciones individuales. Michael Olise, del Bayern Múnich, escaló hasta los 180 millones de euros, mientras que Vinicius Junior retrocedió posiciones tras una reducción en su valoración.

La clasificación difundida por Transfermarkt reúne a jugadores de las principales ligas europeas. El Paris Saint-Germain aporta tres nombres entre los diez primeros, mientras que Barcelona, Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich también tienen representantes.

Lamine Yamal (Barcelona): 220 millones de euros (u$s246,9 millones).

220 millones de euros (u$s246,9 millones). Erling Haaland (Manchester City): 220 millones de euros (u$s246,9 millones).

220 millones de euros (u$s246,9 millones). Kylian Mbappé (Real Madrid): 200 millones de euros (u$s224,5 millones).

200 millones de euros (u$s224,5 millones). Michael Olise (Bayern Múnich): 180 millones de euros (u$s202 millones).

180 millones de euros (u$s202 millones). Jude Bellingham (Real Madrid): 160 millones de euros (u$s179,6 millones).

160 millones de euros (u$s179,6 millones). Pedri (Barcelona): 150 millones de euros (u$s168,3 millones).

150 millones de euros (u$s168,3 millones). João Neves (Paris Saint-Germain): 140 millones de euros (u$s157,1 millones).

140 millones de euros (u$s157,1 millones). Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain): 140 millones de euros (u$s157,1 millones).

140 millones de euros (u$s157,1 millones). Vitinha (Paris Saint-Germain): 140 millones de euros (u$s157,1 millones).

140 millones de euros (u$s157,1 millones). Vinicius Junior (Real Madrid): 130 millones de euros (u$s145,9 millones).

El delantero del Barcelona Lamine Yamal y el atacante del Manchester City Erling Haaland comparten el liderazgo, con un valor estimado de 220 millones de euros cada uno, equivalentes a unos u$s246,9 millones. @lamineyamal

Olise protagonizó uno de los incrementos más destacados. Su cotización subió 10 millones de euros en la última revisión y pasó de 130 millones en octubre de 2025 a 180 millones en la actualidad, una mejora de 50 millones en un año. El francés viene de ser distinguido como el mejor jugador de la Bundesliga y también sobresalió por sus siete asistencias en una edición de la Copa del Mundo, según los datos citados en el informe.

En el extremo opuesto aparece Vinicius Junior. El brasileño perdió 10 millones de euros en la actualización y quedó lejos de los 200 millones que llegó a alcanzar entre 2024 y 2025. Su valoración actual representa una caída de 70 millones respecto de aquel máximo.

Enzo Fernández, el argentino mejor cotizado

Aunque quedó fuera de los diez primeros, Enzo Fernández aparece entre los jugadores valorados en 120 millones de euros, equivalentes a unos u$s 134,7 millones. El mediocampista argentino integra ese grupo junto con Yan Diomande, Désiré Doué, Elliot Anderson, Morgan Rogers y Declan Rice.

La actualización de su cotización llega después de su pase al Manchester City, operación que, de acuerdo con la información publicada, se cerró en 145 millones de euros tras su salida del Chelsea. El ex River Plate se perfila como uno de los principales candidatos a liderar la clasificación sudamericana.

Aunque quedó fuera de los diez primeros, Enzo Fernández aparece entre los jugadores valorados en 120 millones de euros, equivalentes a unos u$s 134,7 millones.

Entre los argentinos, también sobresale Julián Álvarez, cuyo valor descendió a 110 millones de euros (u$s 123,5 millones) durante su etapa en el Atlético de Madrid. Pese a la baja, continúa como el centrodelantero sudamericano de mayor cotización.

Otros dos campeones del mundo se mantienen entre los quince sudamericanos más valiosos: Lautaro Martínez, con 85 millones de euros (u$s95,4 millones), y Nicolás Paz, con 80 millones (u$s89,8 millones). Alexis Mac Allister completa la presencia argentina en ese grupo, con una valoración de 70 millones de euros (u$s78,6 millones).

En la clasificación continental, el ecuatoriano Moisés Caicedo alcanza los 100 millones de euros, mientras que su compatriota Willian Pacho, defensor del PSG, está valuado en 80 millones. El once ideal sudamericano elaborado por Transfermarkt ronda los 900 millones de euros en conjunto y cuenta con tres representantes argentinos y tres ecuatorianos.

El panorama marca una diferencia entre la presencia argentina en el fútbol europeo y su posición en el ranking global: el país conserva varios jugadores entre los más cotizados de Sudamérica, pero ninguno logró ingresar esta vez al Top 10 mundial.