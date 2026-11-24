El Lobo ganó 4-2 en el alargue y avanzó a cuartos del Clausura, pero el cierre terminó con un tumulto, reclamos y agresiones.

Gimnasia venció 4-2 a Newell’s en La Plata y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, en un encuentro que terminó con cinco expulsados.

Gimnasia derrotó 4-2 a Newell’s en La Plata y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, pero el resultado quedó opacado por un final escandaloso que terminó con cinco futbolistas expulsados . Una supuesta provocación del arquero Harlen Castillo desató el enfrentamiento entre los jugadores, mientras que el delantero uruguayo Matías Cóccaro protagonizó otro episodio al lanzar un botinazo contra una cámara.

El encuentro tuvo de todo. Nacho Fernández, Ignacio Miramón, Franco Escobar, en contra, y Matías Melluso marcaron para el conjunto platense, mientras que Walter Mazzantti convirtió dos penales para mantener a la Lepra en partido. El equipo rosarino terminó con nueve jugadores y el árbitro Nicolás Ramírez sumó otras tres tarjetas rojas después del pitazo final.

Ramírez quedó en el centro de las críticas por varias decisiones durante el encuentro. Una de las más discutidas ocurrió a los treinta minutos del segundo tiempo, cuando Germán Conti cometió un penal sobre Santiago Solari. El defensor de Newell’s ya estaba amonestado, pero el árbitro no le mostró la segunda tarjeta amarilla, pese a que la infracción podía justificar su expulsión.

La jugada tuvo lugar después de otra habilitación de Guch para Solari. Conti intentó rechazar la pelota y terminó derribando al delantero. Mazzantti se hizo cargo de la ejecución y volvió a convertir desde los doce pasos. La decisión de Ramírez generó cuestionamientos porque Newell’s pudo haber quedado en inferioridad numérica antes de llegar al tiempo suplementario .

Germán Conti cometió una infracción sobre Santiago Solari dentro del área, pero Ramírez no le mostró la segunda amarilla pese a que ya estaba amonestado.

El entrenador Frank Kudelka manifestó su enojo después del encuentro y anticipó que hablaría con el árbitro. "Le voy a decir a Ramírez lo que pienso", advirtió en conferencia de prensa. Más tarde, ambos mantuvieron una conversación en el vestuario, en medio de un clima de tensión.

Las expulsiones y la supuesta provocación de Castillo

La serie de expulsiones comenzó durante el alargue. A los 18 segundos del primer tiempo suplementario, Nacho Fernández buscó generar una infracción para conseguir una pelota parada y poner en riesgo la continuidad de Jerónimo Russo. Poco después, Jeremías Merlo encaró al defensor, le tiró la pelota larga y provocó un contacto que terminó en una falta. Russo recibió la segunda amarilla y se fue expulsado, aunque la sanción fue considerada excesiva por la levedad de la infracción.

Jerónimo Russo fue expulsado durante el alargue por doble amonestación, luego de una infracción sobre Jeremías Merlo. TNT Sports

También vio la roja Martín Ortega, quien recibió su segunda amonestación después de pegarle un pelotazo en la cabeza a Nacho Fernández cuando el jugador de Gimnasia estaba en el suelo. En ese caso, la expulsión fue considerada correcta.

Sin embargo, el conflicto más grande llegó una vez terminado el partido. Ramírez expulsó a Gabriel Arias, arquero suplente de Newell’s, y Lucas Carrizo, otro de los futbolistas que más le había reclamado durante el encuentro. El tumulto se produjo cuando varios jugadores de la Lepra fueron a buscar a Castillo, quien también terminó viendo la tarjeta roja.

El enojo de los visitantes habría comenzado por un gesto del arquero de Gimnasia, que fue a buscar una pelota sencilla con los pies y realizó una especie de "bicicleta" que sus rivales interpretaron como una provocación. La discusión escaló rápidamente y derivó en empujones, amenazas y golpes en el aire.

El arquero Harlen Castillo quedó en el centro de la pelea después de realizar una maniobra con los pies que los futbolistas de Newell’s interpretaron como una provocación. TNT Sports

El botinazo de Cóccaro y las críticas de Newell’s

Los incidentes no terminaron con las expulsiones. Cuando la situación parecía haberse calmado, Matías Cóccaro lanzó un botinazo contra una cámara que registraba lo ocurrido. El delantero uruguayo también tuvo un intercambio con quienes lo filmaban y lanzó una advertencia: "¿Quieren filmar algo, quieren que les diga algo?".

La actuación de Ramírez también recibió cuestionamientos de Maximiliano Rodríguez, uno de los máximos referentes históricos de Newell’s. A través de una historia de Instagram, el exfutbolista expresó su malestar por el protagonismo que, según su mirada, adquirieron los árbitros en el fútbol argentino.

"Ya no nos preguntamos contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica, ahora preguntamos quién es el árbitro. Ya no hablamos de que bien jugó el 10 o el 5, ahora la figura de los partidos son los árbitros", escribió.

Con la clasificación asegurada, Gimnasia ahora espera por el ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia, que se disputará este miércoles en la Bombonera. Newell’s, en cambio, quedó eliminado en una noche que terminó marcada por las cinco expulsiones y los incidentes posteriores al encuentro.