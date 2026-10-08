Nicolás Tagliafico, el campeón del mundo decepcionado con el nivel del fútbol argentino: "No sé si voy a volver" + Agregar ámbito en









El lateral izquierdo dio a conocer su opinión sobre el nivel actual de la Liga Profesional. Además, también despejó las dudas sobre la final frente a España.

Nicolás Tagliafico, entre su futuro con la Selección argentina y una posible vuelta al fútbol argentino. Gentileza - Ig: @tagliafico3

Nicolás Tagliafico fue contundente cuando antes del partido de despedida de Lionel Messi con la Selección argentina fue consultado por una posible vuelta al país con el fútbol, y si bien no lo descartó, aseguró que la competitividad que haya en el futuro definirá su regreso.

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“No pienso en el post, en dos o tres años, pero siempre la puerta abierta va a estar. Jamás dije que no voy a volver al fútbol argentino, porque la verdad es que no lo sé”, confesó.

Nicolás Tagliafico en el Mundial 2026. @tagliafico3 Tagliafico surgió de las inferiores de Banfield y en marzo de 2011 realizó su debut como profesional. Tras tener un paso fugaz por el Real Murcia de España, el lateral regresó al “Taladro” y en 2015 fue vendido a Independiente por casi u$s4 millones. Ante esta situación, el campeón del mundo en Qatar 2022 no le hizo un guiño a ninguno, aunque las opciones que se barajan, en principio, son esas.

En relación a este tema, continuó: “Se me termina el contrato en junio de 2027 y hoy no tengo hijos, pero de repente tengo hijos y digo: ‘Quiero estar cerca de la familia. Volvamos a Argentina'. Dejo la puerta abierta, pero también va a depender mucho de los proyectos que haya en el país, en qué club, y cómo funcione todo”.

Tagliafico en Independiente y en Banfield. En cuanto a la iniciativa que planteó, el mayor peso lo tendrá el cómo se desarrollarán los torneos del fútbol nacional en el futuro, y dio su opinión al respecto: “Veo muy poco fútbol argentino, por los horarios, pero también empecé a perder ese amor por el fútbol argentino. No sé si es porque empezó a bajar la calidad o porque crecí con el Apertura y Clausura de 20 equipos. Hoy uno no se va dando cuenta de las cosas. Hay Grupo A, Grupo B, cómo se conectan”, contó en Clank!.

La última vez que el browniano jugó en el fútbol nacional fue a finales de 2017, cuando se consagró campeón de la Copa Sudamericana con el “Rojo” en el Estadio Maracaná. Además, en esa época todavía se desarrollaban los torneos largos y el último ganador había sido Boca. Tagliafico: la Selección argentina y el Mundial Tagliafico también confesó cuáles serán sus planes con la celeste y blanca: “Cada vez que vengo a la Selección, estoy muy contento. Lo doy todo y siempre saco un plus. También entiendo que son momentos, el tiempo pasa, y en algún momento tendré que despedirme también. Por ahora voy día a día”, aseguró. Nicolás Tagliafico fue el encargado de marcar al joven Lamine Yamal en la final del Mundial 2026. FIFA Por otro lado, también fue consultado por la derrota en la final del Mundial 2026 y no se sacó la respuesta de encima: “Creo que la sensación de la final fue muy pobre comparado a todos los demás partidos, incluso muy lejos de lo que se mostró en 2022. No fuimos la Selección que conocía todo el mundo”, explicó. Y concluyó: “Creo que la gente un poco empezó a buscar esa manera de decir: 'No fuimos la Selección que conocía todo el mundo'. Entonces quedó como esa sensación de que tenemos que buscar algo para explicarlo… Lamentablemente, tácticamente creo que nos pasaron por arriba. El cansancio, yo creo que emocional, físico, mental, jugó un papel muy importante”.