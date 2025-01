Los jugadores de Boca sorprendieron con regalos al plantel de Argentino de Monte Maíz

Embed - TyC Sports on Instagram: "GRAN GESTO DE BOCA: DECIDIÓ DARLE TODA LA UTILERÍA A ARGENTINO (MM). "LOS BOLSOS SE VAN VACÍOS" @tato_aguilera Hubo fotos, videos y regalo de indumentaria de parte de la delegación de Boca para la de Argentino (MM) tras el partido por #CopaArgentinaEnTyCSports." View this post on Instagram A post shared by TyC Sports (@tycsports)

Iván Amaya, confeso fanático de Boca, recibió la número 22 de Kevin Zenón: “Está hermosa. Le agradecí y le deseé el éxito para todo el año”, manifestó al relatar lo que recibió.

Por otro lado, uno de los más experimentados que jugó para el elenco cordobés fue Ramón Lentini, quien se llevó la camiseta y el short de Luis Advíncula: “Un recuerdo del partido de hoy. Estuvimos charlando después del partido por una jugada que yo pedí lateral y él no la había tocado, me decía que yo lo quería ventajear. Muy buena persona, lindo personaje, me reí un ratito, y agradecido porque me buscó y me dio la camiseta después del partido”, celebró.

Asimismo, Ramiro Lasserre exhibió el obsequio del Exequiel Zeballos: “La camiseta se la había pedido en la previa, charlamos adentro de la cancha y me dijo que quería la mía también, así que intercambiamos. Lindo, un chico muy predispuesto, buena onda, así que me la pude llevar”. Además, reveló que los dos oponentes que más lo sorprendieron fueron el changuito y Ander Herrera.

No obstante, eso no fue todo, dado que tanto los jugadores como los allegados de Argentino de Monte Maíz retrasaron la salida del plantel de Boca debido a que les rogaron por sacarse fotos y grabar algunos videos personalizados que les quedarán de recuerdo.

El triunfo de Boca

Boca mostró la amplia diferencia que hay entre un equipo y otro y se enchufó un par de minutos para aplastar a un equipo que proviene del Torneo Federal A. En el primer tiempo marcaron para el xeneize" Exequiel Zeballos, a los 46 minutos, y Miguel Merentiel, a los 49. Ya en el complemento redondearon la cifra Lucas Janson, a los 43 minutos, Milton Giménez, a los 45, y Kevin Zenón, a los 48.

El conjunto xeneize enfrentará en los 16avos de final de la Copa Argentina al ganador de la llave que disputarán Atlético Tucumán frente a All Boys.

El duelo tuvo el debut del mediocampista español Ander Herrera y de Ayrton Costa con la camiseta auriazul, además de la primera presencia oficial del chileno Carlos Palacios, quien ya había sumado minutos en el amistoso ante Juventude de Brasil.