Los Jugadores de la NBA recuperan la mayor parte del fondo de garantía de u$s 700 millones

La NBA retuvo el 15% de los salarios de los jugadores la temporada pasada para garantizar que se lograra la división de ingresos. El aumento precisamente de ingresos durante esa temporada significa que los jugadores finalmente retendrán el 97,35% de sus salarios de los juegos de 2022-23. La liga se quedará con el 2,65% de los u$s 4.500 millones en contratos de jugadores de la temporada 2022-23.

La NBA completó recientemente su auditoría financiera de la temporada 2022-23 y descubrió que el negocio se recuperó con fuerza de los déficits causados por el COVID-19. Para los jugadores, significa la devolución de casi todo el fondo de garantía retenido durante la temporada, una cantidad total de casi u$s 700 millones.

El sistema de depósito en garantía se implementó durante el año 1999 y tradicionalmente se fijó entre el 8% y el 10% de la compensación de los jugadores. Los jugadores y la liga dividieron el depósito en garantía durante muchas temporadas, pero durante tres temporadas consecutivas a partir de 2014-15, el 100% del depósito en garantía fue devuelto a los jugadores junto con un cheque suplementario a medida que los ingresos aumentaron y produjeron una división desigual.

Cuando llegó el COVID-19 en marzo de 2020, la liga aumentó el porcentaje de depósito en garantía al final de la temporada al 25% para compensar la caída en los ingresos por falta de público. La temporada siguiente, se implementó un sistema de “diez y diferencial” para complementar la retención estándar del 10% amortizada en un período de tres años. Todavía quedaba un remanente de alrededor de $130 millones para la temporada 2022-23. Todo el fondo de garantía para 2022-23 se habría devuelto a los jugadores si no fuera por ese déficit remanente.

El sistema de depósito en garantía de la NBA rara vez ha sido un problema importante para los jugadores, porque la mayoría de los fondos les fueron devueltos a medida que los ingresos crecieron al mismo ritmo que los contratos de los jugadores quienes, incluso, recibieron una compensación adicional bajo el sistema entre 2014 y 2017.

El sistema de la NBA parece estar funcionando para ambas partes. El equipo promedio vale u$s 4 mil millones, un 70% más durante los últimos tres años, mientras que 75 jugadores se espera que ganen al menos u$s 20 millones esta temporada. La lista es liderada por Stephen Curry con u$s 51,9 millones.