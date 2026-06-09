Donald Trump fue abucheado en Nueva York al ser primer presidente en asistir a las Finales de la NBA

Los reproches del público sucedieron cuando una cámara lo mostró saludando. Fue acompañado por su nieta, el propietario de los Knicks y parte de su gabinete.

El republicano fue acompañado de su nieta Kai Trump y el propietario de los Knicks, James Dolan.

El presidente de EEUU Donald Trump fue abucheado en un partido de baloncesto en Nueva York , al ser primer mandatario de su país en ejercicio en asistir a las Finales de la NBA . La reprobación del público se dio luego de que los asistentes esperaran durante horas en filas de dos cuadras a las afueras del Madison Square Garden , debido a los operativos de seguridad con motivo de la aparición del republicano.

Los New York Knicks perdieron 111-115 ante los San Antonio Spurs en el tercer partido de la final de la NBA, al mejor de siete, reduciendo la ventaja de los Knicks en la serie a 2-1. Tras el partido, Trump declaró a los periodistas: " Creo que hubo sobre todo vítores. Fueron fuertes y muy entusiastas ".

Los abucheos sucedieron el lunes por la noche cuando una cámara mostró a Trump en las pantallas saludando mientras un cantante interpretaba el himno nacional. Lo acompañó su nieta Kai Trump y el propietario de los Knicks, James Dolan.

trump nba finales Los abucheos sucedieron el lunes por la noche cuando una cámara mostró a Trump en las pantallas saludando. BBC

El presidente republicano, nacido en el distrito neoyorquino de Queens, mantuvo una relación difícil con su ciudad natal, con su tendencia demócrata. Su llegada provocó el cierre al tráfico peatonal y vehicular de las calles y miles de agentes del Departamento de Policía de Nueva York y cientos de agentes del Servicio Secreto fueron desplegados.

Se colocaron barreras metálicas en cada manzana, mientras los aficionados al deporte se enfrentaban a un estricto control de seguridad similar al de un aeropuerto. Para los bares de la zona que retransmitían la final, esta suele ser una noche muy lucrativa, pero las barreras impidieron el paso de peatones y dejaron muchos pubs vacíos.

Un neoyorquino declaró a la BBC que las estrictas medidas de seguridad estaban "arruinando el ambiente de los Knicks". Otro aficionado de 44 años sostuvo que las molestias causadas por la visita de Trump fueron "muy irritantes".

New York Knicks ganó el primer juego de las Finales de la NBA ante San Antonio Spurs con un Brunson brillante

New York Knicks se llevó el Juego 1 de las Finales de la NBA tras ganarle a San Antonio Spurs por 105-95 para adueñarse del primer punto disputado en el Frost Bank Center, San Antonio, Texas. Los neoyorkinos no pierden un partido desde el 23 de abril de este año. El antecendente más reciente entre ambos equipos fue en la Copa NBA que en un encuentro único, los Knicks se consagraron campeones.

En el inicio del encuentro New York Knicks parecía imponer su juego y en los primeros minutos, logró diferenciarse por siete puntos del local San Antonio Spurs. Sin embargo, una desafortunada jugada dejó momentáneamente fuera a la figura del equipo de la Gran Manzana, Jalen Brunson (30 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias) que se reitró a los vestuarios. Los texanos aprovecharon y pasaron a dominar en el primer cuarto que finalizó 27-19 favorable a los Spurs.