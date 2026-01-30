Policía Minera inspeccionó mega proyecto de cobre El Pachcón de Glencore en San Juan

El organismo provincial realizó una fiscalización en el yacimiento sanjuanino sin observaciones. La visita ocurre mientras Glencore impulsa inversiones por más de u$s13.000 millones bajo el RIGI.

El depósito El Pachón se descubrió en 1964 y los primeros resultados del estudio de factibilidad se concluyeron en 1977.

La Policía Minera del Ministerio de Minería de San Juan realizó una inspección oficial en el proyecto El Pachón , el mega yacimiento de cobre y molibdeno que Glencore desarrolla en la cordillera sanjuanina. La fiscalización se llevó adelante durante los días 14 y 15 de enero y concluyó con un resultado satisfactorio, sin observaciones por parte de la autoridad.

Desde la compañía destacaron el balance positivo del operativo y el cumplimiento de los estándares exigidos por la provincia: "Como parte del esquema de inspecciones periódicas que las autoridades realizan en el proyecto, durante los días 14 y 15 de enero recibimos la visita de fiscalización de Policía Minera del Ministerio de Minería de San Juan, con un resultado satisfactorio y sin observaciones", afirmaron desde Pachón.

"En los sectores fiscalizados se constataron buenas condiciones de seguridad y ambientales, gracias al cumplimiento legal y al compromiso diario de todo el equipo de El Pachón" , completaron.

El Pachón actualmente cuenta con recursos minerales medidos, indicados e inferidos estimados en alrededor de 6.000 millones de toneladas de mineral, con leyes promedio de 0,43% de cobre, 2,2 gramos por tonelada de plata y 130 gramos por tonelada de molibdeno, lo que lo ubica entre los proyectos cupríferos más relevantes de la región. Está ubicado entre los 3.600 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros del límite internacional con Chile.

El yacimiento se encuentra en el departamento Calingasta, a 159 km de la localidad de Barreal y a 363 km de la ciudad de San Juan.

Actualmente, Glencore trabaja en el estudio de factibilidad del proyecto y en la realización del Informe de Impacto Ambiental que será sometido a consideración de las autoridades provinciales.

La historia de El Pachón en San Juan

El Proyecto consiste en el desarrollo de una mina a cielo abierto para extraer cobre y molibdeno, y procesarlo mediante flotación. Compañía Minera Aguilar S.A. descubrió el depósito El Pachón en 1964. Entre 1969 y 1974 se desarrollaron varias campañas de perforaciones y se construyó el primer camino para vehículos que se extiende hasta el yacimiento. Ello permitió introducir equipos de perforación más potentes.

Los resultados finales del estudio de factibilidad se concluyeron en 1977. Sin embargo, el contexto socioeconómico retrasó el avance del proyecto.

En 1988 Minera Aguilar fue adquirida por Minera S.A. a través de San José S.A. Luego de diversos cambios en el paquete accionario, en 2006 el proyecto pasa a manos de Xstrata Copper. En esa etapa se realizaron las mayores campañas de perforación en la historia del proyecto junto con el desarrollo de estudios adicionales en temas de ingeniería, minería, procesamiento, infraestructura y medio ambiente, desarrollados bajo rigurosos estándares internacionales.

En octubre de 2012, a partir de una nueva modelación del yacimiento -que incorporó nuevas perforaciones correspondientes a campañas previas no consignadas, y por el uso de nuevos parámetros geotécnicos, metalúrgicos y económicos desarrollados en el marco de los estudios de factibilidad del proyecto- se logró un aumento del recurso mineral. El total de recursos minerales pasó a 3.300 millones de toneladas, un aumento de 20% en relación con la estimación de recursos publicada en 2011.

La ley de cobre es de 0,47% y la ley de corte de 0,2%, además de contenido de molibdeno y plata que son subproductos. El total de metal fino contenido aumentó a 15 millones de toneladas de cobre.

El Pachón pasa a propiedad de Glencore plc en el año 2013 cuando Glencore plc adquiere Xstrata, que ya había desarrollado desde entonces trabajos de exploración, perforación, geofísica, geológica y monitoreo ambiental, entre otros.

Glencore presentó RIGI para El Pachón en San Juan y Agua Rica en Catamarca

La visita del organismo de control se produce en un momento clave para Glencore en Argentina. Días atrás, la multinacional presentó ante el Ministerio de Economía dos solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de cobre por más de u$s13.000 millones: El Pachón y Minera Agua Rica (MARA), en Catamarca, según confirmó el ministro Luis Caputo.

Posteriormente, la empresa precisó que la inversión de capital prevista asciende a u$s9.500 millones para El Pachón (Fase 1) y a u$s4.000 millones para Agua Rica durante la próxima década. De concretarse ambos desarrollos, Glencore estima que se generarán más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la etapa de construcción y más de 2.500 empleos directos en fase operativa. La compañía remarcó además que la aprobación del RIGI otorgaría a los proyectos un marco económico de largo plazo y mayor protección para los inversores.

En ese momento, el CEO global de Glencore, Gary Nagle, destacó el rol del Gobierno nacional en la puesta en marcha del régimen. Afirmó que el presidente Javier Milei y su administración “merecen el reconocimiento” por la implementación del RIGI, al que definió como un catalizador clave para atraer inversiones extranjeras. Según Nagle, la presentación de las solicitudes marca “un paso significativo” para avanzar con El Pachón y Agua Rica y refuerza el compromiso de la empresa con Argentina, donde opera desde hace más de dos décadas.

En la misma línea, el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, detalló que la estimación actual de inversión de capital para El Pachón (Fase 1) se ubica entre u$s8.500 y u$s10.500 millones, mientras que para Agua Rica oscila entre u$s3.500 y u$s4.500 millones. Para efectos del RIGI, la compañía tomó el punto medio de ambos rangos. Solay subrayó que el régimen constituye una plataforma clave para desarrollar los recursos naturales del país y sostuvo que estos proyectos pueden posicionar a Argentina entre los principales productores de cobre del mundo.