Ledesma, entre los positivos y el Rugby Championship que se viene: "El desafío es llegar de la mejor forma"

Tras los nuevos positivos de coronavirus que dio el plantel hace unos días y en vistas al torneo que se jugará en Australia desde el 7 de noviembre hasta el 12 de diciembre Ledesma indicó que “hubo un compromiso muy grande de los chicos con lo que podían. Todos respetaron el plan al pie de la letra. El desafío nuestro es llegar de la mejor forma. El primer paso es la cabeza: trabajar en la adversidad y el segundo es la parte física”.

“Seguramente haya mucha rotación porque esto va a ser más difícil que un Mundial. Acá jugás todas las semanas contra los mejores del mundo. Tenemos herramientas para estar alertas cuando uno entra en rojo en la preparación”, agregó.

Y luego finalizó: “En este momento no tenemos que compararnos con los otros, sino pensar en nosotros. Suena a frase hecha, pero no sirve de nada en este momento estar pensando cómo juega Crusaders. No tenemos espacio ni tiempo de pensar en eso”.

Por su parte Loffreda contó sus primeras semanas en el nuevo cargo de mánager deportivo. “Me encontré con una UAR muy distinta a la que estuve yo durante años. Hay diferentes áreas, diferentes equipos, pero con un objetivo muy claro. No está alineado que haya un mejor equipo de Pumas, sino que está apuntando a formar mejores personas", aclaró quien guiara al seleccionado de rugby a la histórica medalla de bronce en el Mundial Francia 2007.

“Cuando lleguemos a Australia vamos a poder hacer unos primeros partidos de entrenamiento. Seguramente lleguemos con dos o tres encuentros y si fuera necesario podríamos jugar alguno entre semana”, explicó sobre el Rugby Championship que se avecina.

Por último, Ledesma contó cómo llegó nuevamente a Los Pumas: "Mario me invitó a este proyecto y le estoy muy agradecido al consejo. Pero me subí a un tren bala que no tiene paradas, estoy muy contento de volver a estar cerca de algo que siempre me apasionó que es el rugby de Los Pumas".