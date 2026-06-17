Los récords que alcanzó Mbappé con el doblete que marcó en su debut del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La súper estrella de Francia volvió a impactar al mundo con sus dos goles en el debut ante Senegal, con los que alcanzó marcas históricas a nivel personal.

Los récords que alcanzó Mbappé con el doblete que marcó en su debut del Mundial 2026

Kylian Mbappé es uno de los futbolistas más determinantes del mundo, y como tal ostenta marcas históricas con la selección de Francia y a nivel de clubes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sus récords más destacados incluyen ser el máximo goleador histórico del PSG con 256 goles, y el segundo jugador en la historia en marcar un 'hat-trick' en una final de la Copa del Mundo. Pero ahora, tras el partido del martes en su debut del Mundial 2026, logró una marca personal increíble: se convirtió en el máximo goleador histórico de Francia.

Con su doblete ante Senegal en la Copa del Mundo 2026 , Mbappé ya suma 14 goles , superando las marcas histórica de Pelé, Maradona y Just Fontaine , convirtiéndose en el jugador francés con más goles en la historia de los Mundiales .

en la , ya suma , superando las marcas histórica de , convirtiéndose en . Máximo goleador histórico absoluto: Mbappé superó el registro de 57 goles de Olivier Giroud para convertirse en el máximo artillero histórico de la selección francesa.

superó el registro de 57 goles de para convertirse en el Goles en finales: Posee el récord de mayor cantidad de goles anotados en finales de Mundiales, con cuatro tantos. Cuántos goles necesita Mbappé para romper el récord de goles en Mundiales Con estos nuevos gritos en su cuenta personal, la actual estrella del Real Madrid quedó a exactamente dos goles de alcanzar la marca de Lionel Messi y el exfutbolista alemán Miroslav Klose, quienes lideran la tabla histórica de goleadores en los Mundiales con 16 anotaciones. La velocidad con la que el atacante francés recorta esa distancia asombra al mundo del fútbol.

La irrupción goleadora del francés en la competición más grande se mantiene bajo un ritmo implacable desde sus primeras presentaciones en el torneo. En su debut en Rusia 2018, el atacante anotó cuatro goles, incluyendo uno fundamental en la final frente a Croacia. Mientras que en la edición de Qatar 2022, se adjudicó la Bota de Oro del torneo tras registrar un total de ocho conquistas.