¿Por qué Maradona no podría ir a los entrenamientos de Gimnasia?

"Es un riesgo personal, por lo menos hasta que empiecen a hacer fútbol. Las tres primeras semanas van a ser el filtro de aquellos que puedan estar en positivo", indicó el doctor.

Hace algunas semanas atrás, Maradona, de 59 años y con una historia clínica compleja, se mudó a un barrio privado de la zona de Brandsen, para estar cerca del predio de Estancia Chica, en donde el plantel entrenará a partir de la próxima semana, y no viajar más de una hora desde la localidad bonaerense de Bella Vista.

Embed ¡Tu esfuerzo vale más que nunca! pic.twitter.com/lTwYjw5yyQ — #Gimnasia133 (@gimnasiaoficial) August 6, 2020

Además, el 'Diez' decidió hacerse socio del club 'tripero', que este jueves, a través de un video en redes sociales, mostró cómo le entregó el plástico que así lo acredita.

"No me fallen, yo no les fallé a ustedes", afirmó Maradona en el video, donde se lo vio con la ropa color gris del 'Lobo' y un renovado look.

Maradona, que renovó su contrato en plena pandemia hasta diciembre de 2021, ya había sido nombrado "socio honorario" por el club, pero ahora quiso ser socio activo y pagar la cuota mensual.