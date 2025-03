Marcelo Gallardo dio los motivos de la derrota de River y fue autocrítico: "Fuimos un obstáculo"

Gallardo explicó los 3 motivos por los que River perdió el partido definitorio y primer título del año. " No hay ningún tipo de excusa, primero. Creo que en el partido de esta noche hubo tres obstáculos muy claros. El adversario, el clima, pero sobre todas las cosas, nosotros mismos. No pudimos encontrar en ningún momento la energía que debemos tener para enfrentar este tipo de partidos, de finales" , comentó.

Gallardo mostró preocupación por la entrega de sus dirigidos: "Hasta ahora no hubo representatividad. Nos falta mostrar otra cara de acuerdo a lo que nos identifica. Después veremos cuáles son los nombres para tratar de exigir eso a lo que estamos acostumbrados. Hay que resolver cuál es el punto de forma de cada futbolista para plasmar eso que queremos. No es nada que no pueda asimilar o reconocer".

Por último, trató de bajar un mensaje positivo con un pedido al hincha. "Y si hay que cambiar, hay que cambiar. Pero no nos tenemos que volver locos y ver todo negativo. Si nos metemos en ese pozo, más difícil va a ser salir. Esas cosas ocurren en el fútbol,. No sale lo que nos identifica. No conozco otra receta que no sea el trabajo", agregó.