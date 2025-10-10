SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de octubre 2025 - 10:12

Todos los partidos que se disputarán este viernes por el Torneo Clausura 2025

El fútbol argentino no se frena y esta jornada tendremos cuatro partidos intensos por el torneo local.

LPF

Este viernes 10 de octubre, a pesar de ser feriado y fecha FIFA donde jugará la Selección nacional, el fútbol argentino no da respiro: se jugarán 4 partidos del Torneo Clausura 2025.

La acción comenzará temprano. Desde las 14:30, San Lorenzo recibirá en su estadio a San Martín de San Juan, por la Zona B, donde se dará la vuelta del "Pipi" Romagnoli al Nuevo Gasómetro.

Informate más

Luego, a las 16:15, Defensa y Justicia recibirá a Argentinos Juniors, por la Zona A. Tan sólo media hora después, Central Córdoba será local ante Unión de Santa Fe.

Por último, el flojo Newell's de Fabbiani recibirá en Rosario a Tigre, desde las 18:30. El partido contará con la presencia de Ignacio Russo, hijo del fallecido Miguel Ángel Russo.

Los partidos de este viernes 10/10 del Torneo Clausura 2025:

San Lorenzo vs. San Martín de San Juan

  • Horario: 14:30
  • Dónde ver: TNT Sports

Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors

  • Horario: 16:15
  • Dónde ver: ESPN Premium

Central Córdoba vs. Unión

  • Horario: 16:45
  • Dónde ver: TNT Sports

Newell's vs. Tigre

  • Horario: 18:30
  • Dónde ver: ESPN Premium

