Este viernes 10 de octubre, a pesar de ser feriado y fecha FIFA donde jugará la Selección nacional, el fútbol argentino no da respiro: se jugarán 4 partidos del Torneo Clausura 2025.
Todos los partidos que se disputarán este viernes por el Torneo Clausura 2025
El fútbol argentino no se frena y esta jornada tendremos cuatro partidos intensos por el torneo local.
-
Rosario Central lo dio vuelta, venció 2-1 a River y se quedó con tres puntos de oro
-
Boca ganó, gustó y goleó a Newell's y dejó al "Ogro" Fabbiani al borde del abismo
La acción comenzará temprano. Desde las 14:30, San Lorenzo recibirá en su estadio a San Martín de San Juan, por la Zona B, donde se dará la vuelta del "Pipi" Romagnoli al Nuevo Gasómetro.
Luego, a las 16:15, Defensa y Justicia recibirá a Argentinos Juniors, por la Zona A. Tan sólo media hora después, Central Córdoba será local ante Unión de Santa Fe.
Por último, el flojo Newell's de Fabbiani recibirá en Rosario a Tigre, desde las 18:30. El partido contará con la presencia de Ignacio Russo, hijo del fallecido Miguel Ángel Russo.
Los partidos de este viernes 10/10 del Torneo Clausura 2025:
San Lorenzo vs. San Martín de San Juan
- Horario: 14:30
- Dónde ver: TNT Sports
Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors
- Horario: 16:15
- Dónde ver: ESPN Premium
Central Córdoba vs. Unión
- Horario: 16:45
- Dónde ver: TNT Sports
Newell's vs. Tigre
- Horario: 18:30
- Dónde ver: ESPN Premium
Dejá tu comentario