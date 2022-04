Pergolini fulminó a la dirigencia de Boca por el video "El predio también late"

¿Qué dijo Pergolini al respecto? "La verdad que da vergüenza. Es una estupidez... ¿Vos te creés que todos los pibes que van a la Bombonera les molesta que una cancha... (vibre)? Armaron un documental que es una mentira, esto es tanto humo como un montón de cosas”, disparó el conductor en su programa 'Maldición va a ser un día hermoso', que se emite por Radio Vorterix.

Pergolini apuntó contra el Consejo de Fútbol de Boca y aprovechó su descargo para pegarle a Fernando Sosa, presidente creativo de la agencia de marketing.

“Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido. No lo digo por nombrar siempre a la misma persona, pero lo hace Fernando Sosa. La verdad que si hace esto con los clientes, saldría corriendo Leo Burnett. Encima el tipo es de River, no puede hacer algo para Boca. No se entiende", aseguró Pergolini.

Para cerrar su duro descargo, hizo una comparación que sintetiza su pensamiento: "La verdad que es complicado que hagan esto, decís ‘¿por qué no hacemos algo mejor?’. No sé por qué la comunicación de Boca la maneja alguien que no es de Boca, insisto. Un tipo que fue a Madrid (por la final de la Libertadores 2018), del otro lado estaba. Y hacen esto. Entiendo que en otro momento de los clubes, en el Manchester, es como un chiste. Esto no está hecho como un chiste, parece un aviso de cerveza del '90″, concluyó.

El video que criticó Pergolini: