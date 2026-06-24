Marruecos reaccionó a tiempo, venció a Haití y avanzó a los 16avos de final

El seleccionado africano se impuso por 4-2 en Atlanta tras remontar dos veces el marcador. Terminó segundo en el Grupo C, detrás de Brasil.

Soufiane Rahimi ingresó desde el banco y le dio la victoria a Marruecos.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi tuvo que sobreponerse a dos desventajas durante el primer tiempo antes de imponer su jerarquía en el complemento. Achraf Hakimi , Ismael Saibari , Soufiane Rahimi y Gessime Yassine marcaron los goles del triunfo marroquí, mientras que Bounou en contra y Wilson Isidor anotaron para el seleccionado caribeño.

Pese a controlar la posesión desde el arranque, Marruecos se encontró rápidamente en desventaja. A los diez minutos, una buena jugada colectiva de Haití terminó con una definición de taco de Joseph que, tras rebotar en la espalda del arquero Yassine Bounou , se convirtió en el inesperado 1-0.

Los africanos dominaron el balón, aunque les costó encontrar espacios frente a una defensa ordenada y a la gran actuación del arquero Johny Placide . Recién a los 38 minutos lograron igualar el encuentro, cuando Hakimi aprovechó un rebote dentro del área para empujar la pelota al gol.

Sin embargo, la reacción duró poco. Apenas cuatro minutos después, Isidor sacó un potente remate desde afuera del área que se clavó en un ángulo y volvió a poner en ventaja a Haití. Cuando parecía que los caribeños se irían al descanso arriba en el marcador, Hakimi desbordó por la derecha y asistió a Saibari, que estableció el 2-2 en tiempo agregado.

En la segunda mitad, Marruecos elevó la intensidad y comenzó a inclinar definitivamente la cancha. Aunque Placide sostuvo la igualdad durante varios minutos con intervenciones decisivas, la presión africana terminó dando resultado.

A los 77 minutos apareció Rahimi para marcar el 3-2 con una definición dentro del área y encaminar la clasificación. Ya sobre el final, el propio delantero encabezó un nuevo ataque y asistió a Yassine, que empujó la pelota a la red para sellar el definitivo 4-2 tras una revisión del VAR.

Con la victoria, Marruecos cerró la fase de grupos como escolta de Brasil, con siete unidades, y avanzó a la próxima ronda después de una actuación en la que mostró capacidad de reacción y mayor jerarquía en los momentos decisivos. Haití, por su parte y pese a completar un buen partido, terminó última con cero puntos.