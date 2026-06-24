Se define el Grupo C del Mundial 2026: los resultados que necesitan Brasil, Marruecos y Escocia + Agregar ámbito en









La Canarinha y los africanos lideran la tabla con cuatro puntos, los siguen los británicos con tres, Haití no sumó ninguno y ya quedó eliminada de la siguiente ronda.

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en el primer partido del Grupo C. @Brasil y @equipedumaroc

La última fecha del Mundial 2026 comenzó este miércoles y el Grupo C está en plena definición. Brasil y Marruecos lideran su zona con 4 puntos cada uno, los sigue Escocia con 3 unidades y último se encuentra Haití que todavía no sumo ningún punto y ya está eliminado de la próxima ronda.

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Desde las 19 los cuatro equipos se enfrentarán entre sí para definir los clasificados: Escocia-Brasil en el Estadio de Miami y Marruecos-Haití en el Estadio de Atlanta. Cada resultado será determinante y clave para el criterio de desempate que utiliza la FIFA en este torneo.

Marruecos puede conseguir el primer lugar de su grupo si: ganan los africanos y Escocia, o si gana Marruecos y empatan Escocia-Brasil.

Si los europeos y Haití ganan, Escocia podría quedarse con el primer puesto y relegar a Brasil y Marruecos al segundo y tercero respectivamente. Este resultado también se podría dar si los dirigidos por Carlo Ancelotti pierden y Marruecos-Haití empatan.

Brasil podrá retener el primer puesto si esta tarde le gana a Escocia y Haití le gana o empata con los africanos, si empata con Escocia y Haití gana, y si ambos cruces empatan.

escocia haiti Escocia le ganó a Haití por 1-1 en el su primer partido del Mundial 2026. @fhfhaiti y @scotlandnationalteam Cuáles son los criterios de desempate de la FIFA que aplica en el Mundial 2026 Los criterios de desempate se utilizarán solo en el caso de que Brasil y Marruecos queden igualados en puntos. Si ambos equipos pierden se definirán el segundo y tercer puesto, y si ganan definirán el primero. El primer parámetro es la diferencia de gol, hoy Brasil tiene +3 en ese criterio mientras que Marruecos +1. De persistir el empate, se contabiliza los goles a favor (Brasil 4, Marruecos 2). Se continúa por el fair play, en el que la Canarinha tiene una sola tarjeta amarilla, mientras que Los Granaderos dos. Y por último, de no definirse, se tomará en cuenta el Ranking FIFA: Brasil (5°), Marruecos (12°), Escocia (34°), y Haití (84°).