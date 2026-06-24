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24 de junio 2026 - 19:06

Se define el Grupo C del Mundial 2026: los resultados que necesitan Brasil, Marruecos y Escocia

La Canarinha y los africanos lideran la tabla con cuatro puntos, los siguen los británicos con tres, Haití no sumó ninguno y ya quedó eliminada de la siguiente ronda.

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en el primer partido del Grupo C.

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en el primer partido del Grupo C.

@Brasil y @equipedumaroc

La última fecha del Mundial 2026 comenzó este miércoles y el Grupo C está en plena definición. Brasil y Marruecos lideran su zona con 4 puntos cada uno, los sigue Escocia con 3 unidades y último se encuentra Haití que todavía no sumo ningún punto y ya está eliminado de la próxima ronda.

Desde las 19 los cuatro equipos se enfrentarán entre sí para definir los clasificados: Escocia-Brasil en el Estadio de Miami y Marruecos-Haití en el Estadio de Atlanta. Cada resultado será determinante y clave para el criterio de desempate que utiliza la FIFA en este torneo.

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Marruecos puede conseguir el primer lugar de su grupo si: ganan los africanos y Escocia, o si gana Marruecos y empatan Escocia-Brasil.

Si los europeos y Haití ganan, Escocia podría quedarse con el primer puesto y relegar a Brasil y Marruecos al segundo y tercero respectivamente. Este resultado también se podría dar si los dirigidos por Carlo Ancelotti pierden y Marruecos-Haití empatan.

Brasil podrá retener el primer puesto si esta tarde le gana a Escocia y Haití le gana o empata con los africanos, si empata con Escocia y Haití gana, y si ambos cruces empatan.

escocia haiti
Escocia le ganó a Haití por 1-1 en el su primer partido del Mundial 2026.

Escocia le ganó a Haití por 1-1 en el su primer partido del Mundial 2026.

Cuáles son los criterios de desempate de la FIFA que aplica en el Mundial 2026

Los criterios de desempate se utilizarán solo en el caso de que Brasil y Marruecos queden igualados en puntos. Si ambos equipos pierden se definirán el segundo y tercer puesto, y si ganan definirán el primero.

El primer parámetro es la diferencia de gol, hoy Brasil tiene +3 en ese criterio mientras que Marruecos +1. De persistir el empate, se contabiliza los goles a favor (Brasil 4, Marruecos 2). Se continúa por el fair play, en el que la Canarinha tiene una sola tarjeta amarilla, mientras que Los Granaderos dos. Y por último, de no definirse, se tomará en cuenta el Ranking FIFA: Brasil (5°), Marruecos (12°), Escocia (34°), y Haití (84°).

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