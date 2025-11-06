El ente que rige el fútbol mundial decidió publicar a todos los nominados para sus premios anuales, donde seis jugadores están entre los candidatos. Además, sorprendió con la presencia de un hincha de Racing, que se ganó su nominación por caminar 2.600 kilómetros para ir a la cancha.

Con 6 jugadores argentinos y un hincha de Racing, conocé todos los nominados a los Premios The Best de la FIFA

La FIFA dio a conocer la lista completa de nominados para los Premios The Best 2025 , que reconocen a los mejores futbolistas, entrenadores y arqueros del mundo. En esta edición, las figuras del fútbol europeo dominan las nominaciones.

A continuación, repasamos todos los nombres destacados, comenzando por los candidatos al Premio The Best al Jugador de la FIFA , el galardón más esperado del año.

Por otro lado, la FIFA también anunció a los candidatos para el 11 ideal del año . Por posiciones figuran seis futbolistas argentinos. Ellos son: Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Nominados al Premio The Best al mejor arquero de la FIFA

Alisson Becker (Liverpool/Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City/Italia)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

Manuel Neuer (Bayern Múnich/Alemania)

David Raya (Arsenal/España)

Yann Sommer (Inter de Milán/Suiza)

Wojciech Szczsny (Barcelona/Polonia)

El hincha de Racing nominado al Premio The Best Fan

Alejo Ciganotto, un joven hincha de Racing, fue nominado a los premios de la FIFA, en el rubro "mejor hincha", por su increíble demostración de amor: decidió emprender un viaje a pie, caminando, desde su ciudad natal en Argentina hasta el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, para presenciar el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 frente al Flamengo.

El trayecto total supera los 2.600 kilómetros, y Alejo lo comenzó el 4 de octubre, con la meta de llegar a tiempo al encuentro programado para el 22 de octubre. En sus redes sociales, el joven de 23 años comparte cada tramo de la travesía, convirtiéndose en símbolo de la pasión y el amor incondicional por la “Academia”.