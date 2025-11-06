El exarquero de River que dejó el fútbol para formar su propia banda de rock







Logró defender el arco del Millonario, pero al dejar el fútbol profesional incursionó en su verdadera pasión: la música.

El fútbol y la música suelen convivir en un mismo espacio de distintas formas. La pasión de los artistas por sus clubes o de los jugadores por distintas bandas es algo común, aunque también hay casos donde los mundos se entrelazan.

Distintos personajes del mundo del deporte intentaron llevar su talento a los escenarios, pero pocos tuvieron éxito. Pese a esto, no bajan los brazos y siguen adelante con sus distintos proyectos y sueños, como es el caso de este exarquero de River.

Pellegrino Diario de Navarra Pellegrino no se alejó completamente del fútbol, pero dedica su tiempo libre a la música. Diario de Navarra La carrera de Fernando Pellegrino en el fútbol Para los fanáticos del Millonario, el nombre de Fernando Pellegrino quizás no sea de los más conocidos. Fue un arquero que llegó hasta la reserva, pero no pudo consolidarse en el club de Núñez por la gran competencia. En ese sentido, transitó por varios equipos del fútbol local y el exterior.

Pasó por el ascenso de Italia en clubes como Salernitana y Cassino, luego regresó al país para jugar en Instituto, Ferro, Gimnasia y Atlanta. También vistió la camiseta de Defensa y Justicia, equipo con el cual ascendió a primera, además de jugar en Banfield, Sarmiento, Huracán y Mitre de Santiago del Estero.

Recaló en el Badajoz de España y luego llegó a Osasuna, donde, después de retirarse, trabajó en otra faceta como entrenador de arqueros en las juveniles. Sin embargo, su pasión estaba fuera del fútbol.

De la pelota a los escenarios: el presente de Pellegrino en la música Aprovechando su exposición, formó la banda "Flaco Pellegrino y The Choclos", formada con amigos que hizo en su paso por España. Su primer sencillo se estrenó en enero de este año y se tituló Joven o viejo. Esta canción pertenece al disco "Réquiem de Gloria y Olvido", que aún no vio la luz. No es el primer caso en el cual el fútbol se traslada a los escenarios. Pellegrino reconoció que lo han inspirado distintos jugadores que luego optaron por la guitarra y los micrófonos, como el Flaco Antonio, Sebastián Dubarbier y Daniel Osvaldo.

