La Academia le ganó 1-0 al Pirata con el gol de Tomás Conechny y ahora espera por el ganador de Velez- Boca. El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda llegó al encuentro en su peor tramo del año tras tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura.

Racing venció a Belgrano y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Racing Club se impuso 1-0 ante Belgrano de Córdoba en el cruce de octavos de final de la Copa Argentina 2026 . Con el gol de Tomás Conechny, la Academia selló su pase a cuartos donde enfrentará al vencedor del duelo entre Vélez y Boca Juniors.

El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda llegó al encuentro en su peor tramo del año tras tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura que dejaron al equipo lejos de la zona de clasificación a copas internacionales en la tabla anual. Por eso esta victoria significa un paso clave en busca de llegar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por su parte, el vigente campeón del fútbol argentino, se despidió de la competencia aunque mantiene una racha positiva en el campeonato local con dos victorias seguidas y siete puntos de los últimos nueve posibles.

El elenco de Avellaneda pegó de entrada. Gastón Lodico recuperó en tres cuartos de cancha, le cedió el balón a Adrián Maravilla Martínez , que desbordó y sacó un centro al corazón del área. Allí, Tomás Conechny conectó con su cabeza y dejó sin opciones al arquero Thiago Cardozo para establecer el 1-0 a los 4 minutos de juego.

Tras el tanto, Racing tuvo momentos de dominio e, incluso, estuvo a punto de estirar la ventaja cuando Diego Ortegoza remató dentro del área tras un pase de Martínez, pero el balón se estrelló en el poste.

Belgrano, por su parte, llevó peligro por medio de Emiliano Rigoni y de Lucas Passerini. El goleador casi marca pero se topó con la buena respuesta de Facundo Cambeses para evitar la caída de su valla.

Sobre el final de la primera etapa, tras una atajada de Cardozo sobre Matko Miljevic, Maravilla Martínez convertía el segundo tanto de la Academia. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego en el inicio de la jugada.

El inicio del complemento careció de ocasiones claras de gol. A los 72, Racing tuvo dos aproximaciones seguidas. En primera instancia, Santiago Solari corrió por la banda izquierda y sacó un remate que obligó a Cardozo a mandar la pelota al córner. En el tiro de esquina, Maravilla Martínez se hizo con el balón y disparó con fuerza, pero el arquero volvió a aparecer para negar el segundo tanto.

Sobre el final del partido, Belgrano llegó al empate tras un centro de Ramiro Hernandes, sin embargo, el juez de línea sancionó fuera de juego. Tras la revisión del VAR, se convalidó la decisión y el tanto fue anulado.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavó, Mateo Martinez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez, Gastón Lodico, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Matko Miljevic, Tomás Conechny, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda

Belgrano: Thiago Cardozo, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Francisco González Metilli, Juan Velázquez, Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinsky