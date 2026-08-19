Thiago Tirante sigue en carrera: derrotó a un top 20 y está en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

El platense sigue sorprendiendo a los fanáticos del tenis: eliminó a Jakub Mensik en tres sets y es la primera vez que llega tan lejos en este tipo de competición.

Thiago Tirante sigue en racha: eliminó a Djokovic, a Landaluce y a Mesnik en lo que va del Masters 1000 de Cincinnati.

Thiago Tirante le ganó este miércoles por la tarde a Jakub Mensik (16°) por 5-7, 6-4 y 6-4 en el Masters 1000 de Cincinnati . En un partido que duró dos horas y 16 minutos, el argentino fue de menos a más y espera por Alex de Miñaur (8°) o Arthur Fils (21°) en cuartos de final .

El platense viene de ganarle a Novak Djokovic (5°) en primera ronda, en donde el serbio aquejó problemas físicos, y posteriormente logró vencer a Martín Landaluce (67°) para lograr su pasaje a los octavos.

En el duelo contra Mensik, Tirante comenzó el primer set con el pie izquierdo. Luego de una clara igualdad por 5 a 5, el checo aprovechó la única situación de quiebre y se llevó la primera manga por 7 a 5.

A sabiendas de que si volvía a ocurrir una situación negativa como la anterior se quedaba afuera, el argentino cambió la mentalidad y fue firme con su postura para pasar a cuartos de final. Recién en su tercera oportunidad de quiebre, luego de dos grandes defensas densas del número 16 del mundo, pudo aprovechar para cerrar el segundo set en 6-4 a su favor .

En la última manga, Tirante demostró que en este Masters 1000 de Cincinnati va en serio y pudo concretar dos quiebres seguidos. Una vez con el 4-0 a su favor , comenzó a relajarse de más y Mensik pudo romper su saque una vez. Ante esto, volvió a la confianza que está logrando en la pista dura y concretó el 6-4 final para cerrar su clasificación .

El 2026 de Tirante

Esta es la primera vez que Tirante logra llegar tan lejos en una competición como esta. Su récord personal había sido en el Masters 1000 de Roma 2026, en donde quedó eliminado en cuarta ronda en manos de Daniel Medvedev. Antes de perder contra el ruso, le había ganado a Cameron Norrie en la tercera etapa.

Lo que más se le destaca al argentino en lo que va del año es la victoria ante Djokovic. El serbio llegó al torneo luego de perder las semifinales de Wimbledon contra Jannick Sinner y declaró que pasó mucho tiempo para encontrarse en tan buena forma como en la actualidad, debido a las lesiones que tuvo en los últimos años.

El saludo entre Djokovic y Tirante luego del partido.

Si bien Tirante desplegó un gran tenis el sábado pasado, Novak sufrió grandes problemas físicos por el calor y la humedad, y declaró que es algo que no se le va a solucionar: “Es una condición de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor", reconoció el exnúmero 1 del mundo.

Con estas tres victorias al hilo, el nacido en La Plata saltará al top 41 del ranking ATP, se asegura participar del US Open y buscará pasar a las semifinales de Cincinnati, con la necesidad de ganar un título de esta categoría por primera vez en su carrera.