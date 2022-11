Insaciable, Max Verstappen va por más en la Fórmula 1

"Subirse al podio aquí es muy lindo", reconoció el piloto de Red Bull que viene de celebrar en México su tercer triunfo en fila y no se conforma pues admitió que irá por uno más para extender su récord de festejos en la máxima categoría.

"¿Por qué no?", respondió ante una consulta en ese sentido durante una conferencia de prensa en San Pablo, al afirmar que "la máquina está fuerte como para poder lograrlo y lo intentaré".

El neerlandés, que manda en el certamen que lo consagró con varias jornadas de anticipación y por un campo de ventaja (416 unidades contra los 280 de su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez), puede incrementar aún más su cosecha pues en Brasil se correrá la última "Sprint Race" del año que también otorga puntos en la clasificación.

"No soy un gran apasionado por la Sprint porque no la siento como una carrera real porque sabes que no puedes arriesgar, no se ven tantos sobrepasos y, al menos para mí, no resulta particularmente divertida", comentó al respecto.

Mientras Verstappen se enfoca en seguir sumando triunfos, la apuesta de Ferrari es cerrar como subcampeón de la Copa de Constructores en la que Red Bull también sacó una ventaja indescontable de 696 puntos.

Con 487 unidades y 40 de ventaja sobre Mercedes, la escudería italiana apuesta a cerrar el mejor modo la temporada buscando también que el monegasco Charles Leclerc, tercero en el Campeonato de Pilotos con 275 unidades, se trepe al segundo escalón, y que Carlos Sáinz recupere al menos el quinto puesto que le arrebató el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, quien con 216 puntos le lleva cuatro de ventaja al español.

Sáinz, que finalizó quinto en México por delante de Leclerc y por detrás de los pilotos de Red Bull y de Mercedes, destacó que ese Gran Premio "fue bastante anómalo, pero ahora estamos enfocados en los últimos dos de la temporada" en alusión también al que se correrá en Yas Marina el 20 de noviembre.

"Apostamos al segundo puesto en la Copa de Constructores", afirmó el español al aludir a los 103 puntos que quedan en juego y a la escasa ventaja sobre Mercedes.

Respecto de cómo se siente en su segunda temporada en Ferrari, respondió: "La primera mitad del año fue difícil porque no lograba adaptarme a la máquina, pero luego todo mejoró aún cuando tuvimos algunos problemas deconfiabilidad".

"Hemos encontrado el ritmo y ese es el fruto del gran trabajo de los mecánicos y de los ingenieros", agregó al reconocer que el reciente fallecimiento de uno de los ingenieros legendarios de la escudería italiana, Mauro Forghieri, "nos dejó un profundo dolor y en su homenaje luciremos un adhesivo sn las máquinas este fin de semana".

Pérez, en tanto, también afirmó que tuvo "algunas dificultades en el comienzo de mi segunda temporada en Red Bull y en algunos Grandes Premios quedé al margen de la lucha por el campeonato".

"Debemos trabajar en ese aspecto para el 2023, pero antes debemos intentar cerrar del mejor modo esta temporada y yo aspiro a terminar segundo detrás de Max porque para mí sería muy importante", aseguró.

Hamilton, quien el lunes fue declarado ciudadano ilustre de Brasil, saldrá en busca de su primera victoria para extender su récord de 16 temporadas en la máxima categoría con al menos un triunfo festejado.

De lograrlo, el británico superará al legendario séptuple campeón mundial alemán Michael Schumacher, aunque la misión de lograr su cuarta consagración en Interlagos tras las obtenidas en 2016, 2018 y 2021 en diez ediciones disputadas se anticipa difícil, sobre todo si Verstappen decide acelerar a fondo como promete.