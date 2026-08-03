Lo de River es una cosa de no creer. A pesar de tener el plantel más caro del fútbol argentino por lejos, es una máquina de perder. Tal es así, que el equipo de Coudet rompió un récord insólito: perdió cinco partidos seguidos por primera vez en el profesionalismo.
River rompe récords: alcanzó la peor racha de derrotas de su historia
El equipo de Coudet acumula derrotas y el "Millonario" atraviesa la peor crisis de resultados de su larga historia por torneos de AFA.
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Con su derrota por 1 a 0 ante Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura, River alcanzó las cinco derrotas consecutivas por torneos de AFA e igualó la peor de su historia, que era de 1911.
La racha comenzó nada menos que en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano. En aquel partido, disputado en el Mario Alberto Kempes el pasado 24 de mayo, River cayó 3 a 2 ante el "Pirata" y quedó a las puertas de levantar un nuevo trofeo.
Desde entonces, y pese al parón por el Mundial, las caídas se sucedieron: a un doloroso 1-3 ante Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina lo siguieron tres 0-1 consecutivos por el Clausura -Barracas Central, Gimnasia de La Plata y Rosario Central-.
Además, tan solo dos veces en 125 años había perdido los primeros tres partidos de un certamen: en 1906 -siete al hilo- y en el Clausura 1994 -arrancó con tres derrotas y un empate-.
En el caso de sumar una nueva caída el próximo fin de semana ante Tigre, el conjunto de Eduardo Coudet cosechará su peor inicio de un campeonato en el profesionalismo.
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