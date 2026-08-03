El fuerte mensaje del Chacho Coudet en Whatsapp tras nueva derrota de River

El River de Coudet siguen sin levantar vuelo, ayer se ausentó a la conferencia de prensa y se puso una polémica foto de perfil en la red social.

River perdió 1 a 0 ante Rosario Central , y las críticas no se hicieron esperar. En la previa del encuentro, diversos medios ya habían confirmado que tanto el técnico, Eduardo Coudet, como los jugadores mantendrían el silencio una vez que finalice el encuentro, independientemente del resultado. Aunque esta postura estaba pactada de antemano, una vez consumada la derrota numerosos hinchas comenzaron a exigir la renuncia del entrenador .

Ante esto, y sin la posibilidad de hablar, el Chacho optó por utilizar la única vía que tenía para que lo escucharan o lean: WhatsApp. Gracias a los contactos que lo tienen agregado en la red social, se comenzó a viralizar el mensaje que puso el DT. “ Los cagones no hacen historia ”, publicó como nueva foto de perfil.

Esta referencia es una clara demostración de que quiere seguir en el cargo pase lo que pase, y por más que viene de cuatro derrotas consecutivas , una de ellas la eliminación contra Aldosivi en Copa Argentina, tiene fuerzas para revertir esta situación .

Luego del partido de este domingo, tanto los jugadores como el cuerpo técnico se fueron bajo una silbatina monumental . Este malestar en el hincha viene desde los tiempos de Martín Demichelis, quien fue el último que consiguió un título con la institución. La última vez que el Millonario se consagró campeón fue en la Supercopa Argentina, en marzo de 2024.

En estos dos años y medio que River no pudo ganar, el único que los volvió a llevar a una final por mérito propio, después de perder la Supercopa Internacional con Talleres en 2025 –final lograda por ser el primero de la tabla anual de 2023–, fue Coudet, aunque sin éxito. Desde esa final del Torneo Apertura con Belgrano, su equipo no volvió a ser el mismo. Sin ir más lejos, no volvió a imponerse en torneos AFA tras ese partido .

Coudet en la mira de los hinchas.

Una de las cosas que más se habla en el mundo River es sobre los jugadores apartados en el predio de Cantilo. Unos 10 jugadores continúan ahí sin un futuro asegurado y mantienen las polémicas entre los hinchas. Entre ellas, que la pretemporada en Alicante, España, solo se hizo con 15 jugadores de campo y tres arqueros, por lo que no podían completar un 11 contra 11.

Además, en la salida de los hinchas del Estadio Monumental, se comenzó a entonar una canción un tanto llamativa: "Cantemos todos para que vuelva Ramón", gritaban los hinchas. Esto en referencia a que hace unos días salió publicada una entrevista de Ramón Díaz sobre que está dispuesto a volver a dirigir al Millonario cuando la dirigencia lo sienta necesario.

Qué será el futuro de River

Más allá de las críticas por el mercado de pases y los jugadores apartados, la dirigencia del cuadro de Nuñez, presidida por Stéfano Di Carlo, está cerca de cerrar otro dos fichajes: Francisco Ortega, lateral izquierdo proveniente del Olympiakos que llegará por aproximadamente u$s6 millones, y Thiago Almada, enganche del Atlético Madrid y de la Selección argentina que llegará por u$s20 millones por el 50% del pase.

Thiago Almada, el sueño Riverplatense. Conmebol

Ante la lesión de Marcos "Huevo" Acuña y la desvinculación contractual de Juan Fernando Quintero, la dirigencia decidió salir al mercado en busca de refuerzos para suplir estas bajas. El objetivo principal es mantener un plantel competitivo para pelear por el torneo local y la Copa Sudamericana. El equipo retomará su participación en el certamen internacional el miércoles 12 de agosto frente a Independiente Santa Fe en Colombia, mientras que la revancha se disputará el miércoles 19 en el Monumental. Ambos encuentros están programados para las 21:30 horas.