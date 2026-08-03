Thiago Almada a un paso de River: ya dio el sí para sumarse al Millonario + Agregar ámbito en









El representante del jugador viajó a España para cerrar los detalles del traspaso con Atlético de Madrid, que de concretarse sería la compra más cara de la historia del conjunto de Núñez.

Thiago Almada llegó en julio de 2025 a Atlético de Madrid y disputó 40 partidos, 18 fueron de titular. @thiago_almada23

A pesar de que River acumula cinco derrotas consecutivas por torneos organizados por la AFA, todavía no se bajó del mercado de pases y está a punto de cerrar el refuerzo de otro campeón del mundo. Thiago Almada ya dio el sí para sumarse al Millonario, solo resta que se cierren las negociaciones con los dirigentes de Atlético de Madrid.

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El Colchonero es dueño del 50% del pase y de los derechos federativos del jugador. El representante de Almada, Agustín Jiménez, viajó a España para reunirse con Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, para acordar los detalles de la salida del extremo. Se espera que este lunes haya avances decisivos o un posible acuerdo.

De concretarse la operación, se convertiría en la más cara de la historia del club de Núñez. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo ya había mantenido conversaciones con el conjunto español en Madrid, mientras los dirigidos por Eduardo Coudet realizaban la pretemporada en Alicante, y comenzaron a delinear un posible traspaso.

Pero desde aquellas reuniones pasó un mes, y Flamengo también ofertó por Almada. La oferta inicial de River era por 20 millones de euros, pero los brasileños redoblaron la apuesta y ofrecieron 30 millones y una propuesta salarial mayor. Sin embargo, el argentino nunca dio el visto bueno para regresar al Brasileirao por lo que no se concretó ese fichaje.

River y Atlético de Madrid deberán redefinir los números y detalles del acuerdo. Lo que si habría definido el Millonario con el jugador es su contrato que sería de extensa duración y con un salario importante.

En el Mundial 2026, Thiago Almada fue titular ante Argelia, Austria y Cabo Verde, y entró desde el banco de suplentes frente a Jordania y Suiza. @thiago_almada23 Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid El surgido en Vélez en el conjunto español no consiguió la regularidad que esperaba luego de su paso por el Olympique de Lyon, Botafogo y Atlanta de la MLS. Almada jugó 40 partidos con el Colchonero, aunque solo en 18 de ellos fueron de titular, marcó cuatro goles y dio dos asistencias. En la Copa del Mundo 2026 disputada en Estados Unidos, México y Canadá empezó en el once inicial, pero fue perdiendo lugar en el equipo. De concretarse el fichaje, Almada sería el tercer campeón del mundo con la Selección argentina en 2022 que River cierra en este mercado de pases. Se sumaría a Nicolás Otamendi, que llegó libre desde Benfica, y a Ángel Correa, por el que el club de Núñez pagó U$D 15 millones. A su vez, sería la octava incorporación. Los otros refuerzos fueron: Tobías Andrada, Mauro Arambirri, Giovani González, Rafael Santos Borré y Lucas Béltran.

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