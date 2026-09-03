Detuvieron al líder de una banda que planeaba secuestrar a Mbappé + Agregar ámbito en









El hombre fue detenido por distintos robos y está acusado de liderar una red que planeaba asaltar y secuestrar a 26 personas, entre las que figuraba el delantero del Real Madrid y capitán de la selección francesa.

En Francia detuvieron a un joven líder de una banda que planeaba secuestrar a Mbappé Michael Owens/Getty Images

Un joven de 18 años, identificado como Clément L. y conocido en el ámbito delictivo como “Lester Z”, fue imputado en Nanterre (Hauts-de-Seine), Francia, por liderar una red que planeaba asaltar y secuestrar a 26 personas, entre las que figuraba Kylian Mbappé.

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Según adelantó este miércoles Le Parisien, el sospechoso ya se encuentra en prisión preventiva, en el centro penitenciario de Villepinte, por un robo a mano armada y un delito de proxenetismo. Desde su celda, y utilizando Snapchat, daba instrucciones a sus cómplices.

Los investigadores hallaron en dos teléfonos móviles incautados una lista con direcciones y datos de empresarios adinerados, joyeros, un rapero y el propio Mbappé, a quien consideraban un “objetivo altamente rico”.

La investigación se inició tras un asalto a un relojero en Neuilly-sur-Seine en abril de 2026, en el que se robaron relojes valorados en 150.000 euros. A partir de ahí, la Brigada de Represión del Bandidaje de París vinculó al joven con una serie de allanamientos de morada y proyectos de secuestro ocurridos entre el 11 de abril y el 19 de agosto en localidades como Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt y Santenay.

Clément L. fue detenido el 19 de agosto a la salida del tribunal de Bobigny y puesto en aislamiento. Un presunto cómplice quedó en libertad condicional. El principal acusado niega ser el cerebro de la operación y sostiene que solo actuaba como intermediario.

Por el momento no consta que se hubiera ejecutado ningún intento concreto contra Mbappé, aunque su nombre aparece de forma explícita en la lista de objetivos. La investigación continúa para determinar el grado de avance de cada plan.